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Общество

Суд приостановил деятельность ресторана и кафе на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде за шум

05 декабря 2017 11:26  [42] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность ресторана и кафе на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону 5 декабря 2017 года.

Согласно информации, в управление поступило обращение жителей дома №9/1 по Верхневолжской набережной с жалобой на шум от деятельности ООО "Ресторан-НН".

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры уровня шума в жилых комнатах и зафиксировали превышение гигиенического норматива СанПиН для ночного времени. Протокол о нарушении был направлен в суд.

По решению суда деятельность ресторана "Синдбад" и кафе "Три апельсина" (ООО "Ресторан-НН") была приостановлена на 30 суток.

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