Суд приостановил деятельность ресторана и кафе на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде за шум

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Суд приостановил деятельность ресторана и кафе на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону 5 декабря 2017 года.
Согласно информации, в управление поступило обращение жителей дома №9/1 по Верхневолжской набережной с жалобой на шум от деятельности ООО "Ресторан-НН".
Специалисты Роспотребнадзора провели замеры уровня шума в жилых комнатах и зафиксировали превышение гигиенического норматива СанПиН для ночного времени. Протокол о нарушении был направлен в суд.
По решению суда деятельность ресторана "Синдбад" и кафе "Три апельсина" (ООО "Ресторан-НН") была приостановлена на 30 суток.
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