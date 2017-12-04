"Шаронов – человек умный, осторожный, который знает правила игры и будет по ним играть", - Сергей Кочеров Общество

Сергей Кочеров Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Шаронов – человек умный, осторожный, который знает правила игры и будет по ним играть", - заявил политолог Сергей Кочеров, комментируя назначение депутата Заксобрания региона, председателя правления НБД-Банка Александра Шаронова исполняющим полномочия секретаря НРО "Единой России", 5 декабря 2017 года.

"Александра Шаронова я знаю. Не очень близко, но знаю. Это умный человек, человек осторожный, который резких движений делать не будет, который знает правила игры и будет по ним играть. В принципе, Шаронов мог бы быть руководителем НРО "Единой России", потому что, с моей точки зрения, в качестве модератора он вполне может выступать. Вопрос в том, хватит ли у него авторитета среди местных единороссов, чтобы они единогласно согласились с его кандидатурой. Потому что если будет единогласное одобрение, то Москва, думаю, возражать не будет, хотя вряд ли его там хорошо знают, он все-таки не депутат Госдумы. Но когда региональная организация поддерживает кандидата почти единогласно, то почему и Москве не поддержать его?", - отметил Сергей Кочеров.

Говоря о и.п. секретаря "Единой России" Вадиме Булавинове, политолог высказал предположение, что появившаяся в СМИ информация о вождении им автомобиля в пьяном виде связана с возможным намерением Булавинова выдвинуть свою кандидатуру при голосовании за единого главу Нижнего Новгорода.

"Мне звонили на прошлой неделе, еще до этого случая с автомобилем, и говорили, что Булавинов не будет возглавлять НРО "Единой России". Якобы уже принято решение, и Булавинов сам хочет уйти. Сейчас говорят, что его задержали, и до выяснения обстоятельств "Единая Россия" не может позволить себе иметь такого руководителя. Если мое предположение не абсурдно, то у меня возникает интерес к тому, как вообще задержали Булавинова. Не сообщил ли кто-то, что он едет в таком состоянии? Потому что могли и подставить, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру. Если, конечно, все это вообще имело место", - подчеркнул Сергей Кочеров.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий.

Напомним также, что 1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, который якобы управлял автотранспортным средством в нетрезвом виде. "В "Единой России" ждут официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Сам Булавинов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", - отмечается в пресс-релизе.

При этом по данным помощника депутата, 1 декабря Булавинов был доставлен в больницу в предынсультном состоянии. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - сообщал помощник.