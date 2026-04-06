Три случая привязывания к кроватям выявили в нижегородских интернатах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Три случая привязывания подопечных в психоневрологических интернатах и детских учреждениях зафиксировали Нижегородской области за 2025 год. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО "Служба защиты прав" сообщила руководитель организации Екатерина Кантинова.

По ее словам, такие случаи носят единичный характер и не являются системной практикой. "У нас нет поголовного привязывания или изоляции. Нам сразу поступают сигналы — как от проживающих, так и от персонала", — отметила она.

Кантинова добавила, что ситуация постепенно улучшается, в том числе благодаря регулярной работе службы в учреждениях. Так, в 2026 году специалисты обнаружили привязанного ребенка в одном из детских домов.

"Приехали сотрудники "Службы защиты прав" и нашли его. Выяснилось, что ребенок подрался с кем-то, и персонал не знал, как действовать", — сказала руководитель АНО.

Советник губернатора, автор проекта Народного фронта "Регион заботы" и председатель наблюдательного совета АНО "Служба защиты прав" Нюта Федермессер подчеркнула, что наличие службы защиты прав принципиально важно для региона.

"Люди знают, что могут пожаловаться и что их не должны привязывать. Эта проблема во многом решена, но расслабляться нельзя", — заявила она.

Ранее сообщалось, что юристы АНО "Служба защиты прав" помогли 54-летнему сироте, проживающему в психоневрологическом интернате, отстоять право на получение положенной ему квартиры.