Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2026 17:09
Турнир по киберспорту провели для нижегородцев-ветеранов СВО
06 апреля 2026 16:49
Сайт t2.ru признан "золотым"
06 апреля 2026 16:48
Эксклюзив
Три случая привязывания к кроватям выявили в нижегородских интернатах
06 апреля 2026 16:30
Кстовский район может стать побратимом города в Сербии
06 апреля 2026 16:16
Паводок добрался до Нижнего Новгорода: какие меры принимаются
06 апреля 2026 16:00
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу с 11 мая
06 апреля 2026 15:46
Эксклюзив
Как снежная зима повлияла на озимые в Нижегородской области
06 апреля 2026 15:39
Нижегородские троллейбусы №10 вернулись на привычный маршрут
06 апреля 2026 15:29
Эксклюзив
54-летний сирота отстоял право на жилье в Нижегородской области
06 апреля 2026 15:14
Ангиограф нижегородской больницы №13 отремонтируют за 35,6 млн рублей
Общество

Три случая привязывания к кроватям выявили в нижегородских интернатах

06 апреля 2026 16:48 Общество
Три случая привязывания к кроватям выявили в нижегородских интернатах

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Три случая привязывания подопечных в психоневрологических интернатах и детских учреждениях зафиксировали Нижегородской области за 2025 год. Об этом на заседании наблюдательного совета АНО "Служба защиты прав" сообщила руководитель организации Екатерина Кантинова.

По ее словам, такие случаи носят единичный характер и не являются системной практикой. "У нас нет поголовного привязывания или изоляции. Нам сразу поступают сигналы — как от проживающих, так и от персонала", — отметила она.

Кантинова добавила, что ситуация постепенно улучшается, в том числе благодаря регулярной работе службы в учреждениях. Так, в 2026 году специалисты обнаружили привязанного ребенка в одном из детских домов.

"Приехали сотрудники "Службы защиты прав" и нашли его. Выяснилось, что ребенок подрался с кем-то, и персонал не знал, как действовать", — сказала руководитель АНО.

Советник губернатора, автор проекта Народного фронта "Регион заботы" и председатель наблюдательного совета АНО "Служба защиты прав" Нюта Федермессер подчеркнула, что наличие службы защиты прав принципиально важно для региона.

"Люди знают, что могут пожаловаться и что их не должны привязывать. Эта проблема во многом решена, но расслабляться нельзя", — заявила она.

Ранее сообщалось, что юристы АНО "Служба защиты прав" помогли 54-летнему сироте, проживающему в психоневрологическом интернате, отстоять право на получение положенной ему квартиры. 

Инвалиды Социальная сфера
Новости по теме
28 марта 2026 13:33
Эксклюзив
Человеку нужен человек: как в интернатах восстанавливают родственные связи
23 марта 2026 13:23
Обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации обсудили в Нижнем Новгороде
02 декабря 2025 08:45
Техсредства реабилитации получили более 30 тысяч нижегородцев
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
