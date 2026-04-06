06 апреля 2026 16:30 Общество
Кстовский район может стать побратимом города в Сербии

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подвели итоги рабочей поездки делегации в Сербию, которую возглавил глава города Юрий Шалабаев. В ходе визита стороны обсудили расширение сотрудничества, в том числе возможность установления побратимских связей между Кстовским районом и городом Сремски Карловци, который называют сербскими Афинами.

Ключевым событием поездки стало подписание 30 марта новой двухлетней дорожной карты сотрудничества между Нижним Новгородом и Нови Сад. Документ отражает ключевые сферы взаимодействия приволжской столицы и Нови Сада: туризм, культуру, образование, спорт и бизнес. Дорожную карту подписали мэры городов – Юрий Шалабаев и Жарко Мичин.

В рамках визита представители Нижнего Новгорода также посетили университет Нови Сада, где обсудили развитие высшего образования. Как отметил Юрий Шалабаев, столица Приволжья входит в число лидеров по количеству обучающихся в вузах студентов из Сербии. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между вузами.

Отдельное внимание уделили взаимодействию в сфере бизнеса. На площадке Торгово-промышленной палаты Воеводины мэр Юрий Шалабаев подчеркнул, что именно деловые круги играют ключевую роль в развитии партнерства.

"Уверен, что бизнес-партнерство станет надежной платформой для продуктивного сотрудничества наших организаций и деловых кругов", – сказал он.

Стороны также договорились развивать спортивные обмены. В частности, сербскую команду "Воеводина" пригласили принять участие в международном турнире "Кубок городов-побратимов", который пройдет в Нижнем Новгороде.



В ходе встреч в Белграде обсуждались новые направления сотрудничества. В частности, Кстовский район и город Сремски Карловци намерены проработать вопрос о заключении соглашения о побратимстве. Отмечается, что территории имеют схожие особенности: расположение рядом с крупными городами, развитие туризма и историческая связь с сельским хозяйством.

Кроме того, стороны договорились о содействии в организации Дней Нижнего Новгорода в Нови Саде и развитии паломнических туров для сербских туристов. Также торговый представитель России в Сербии Ирина Негребецкая пригласила коллег из Нижнего Новгорода принять участие в международной выставке "ЭКСПО-2027", которая пройдет в Белграде, и выразила заинтересованность в совместном культурном развитии популярного музыкального фестиваля "Осень в Швейцарии" (0+), который ежегодно проходит в одноименном нижегородском парке. 

Отдельно прорабатывается вопрос визита сербских преподавателей в Нижний Новгород для обмена опытом – поручение оказать необходимую поддержку Юрий Шалабаев дал своему заместителю Леониду Стрельцову.

Напомним, что в ближайшее время планируется запуск прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и Белградом, откуда легко добраться до Нови Сад.

