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Общество

Глеб Никитин предложил внедрить контракты полного цикла по дорогам в Нижегородской области

07 декабря 2017 12:20  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора региона Глеб Никитин предложил внедрить контракты полного цикла по дорогам в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области 7 декабря 2017 года.

Согласно информации, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Нижнем Новгороде 6 декабря, врио губернатора представил ему варианты развития дорожной инфраструктуры региона.

По словам Никитина, Нижегородская область может стать пилотной площадкой для внедрения контрактов полного цикла по дорогам. Он отметил, что контракты от строительства дорог до их обслуживания и ремонта — так, чтобы фирма была заинтересована в качестве работы изначально, - "это инструмент, который будут использовать регионе".

Также, по словам Глеба Никитина, чтобы повысить качество региональных дорог необходимо проработать вопрос использования инструментов государственно-частного партнерства.

Напомним, что Глеб Никитин в беседе с Путиным акцентировал внимание на необходимости строительства дорог и инфраструктуры в регионе. В частности, он отметил, что 71% дорог не соответствует требованиям качества.

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