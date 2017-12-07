Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7586] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
01 июня 2017 16:02  [5939] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4043] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3690] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3412] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
10 сентября 2017 16:25  [3405] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3060] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
21 декабря 2016 16:26  [2854] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
17 октября 2017 18:28  [2801] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2426] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Политика
07 декабря 2017 12:24  [43] "Мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - Александр Шаронов
07 декабря 2017 12:17  [67] Совет НРО "Справедливой России" распространил обращение к партийцам в связи с политическими событиями 2017 года
07 декабря 2017 11:06  [253] Визит Ксении Собчак в Нижний Новгород 6 декабря 2017 года
07 декабря 2017 09:58  [144] Четверть потенциальных избирателей готовы проголосовать "за альтернативных кандидатов" на выборах президента РФ
06 декабря 2017 20:10  [769] "Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин
06 декабря 2017 19:36  [311] Ксения Собчак считает экономическую программу кандидата в президенты РФ вторичной в условиях несменяемости власти
06 декабря 2017 19:21  [316] "Символично, что заявление Владимира Путина произошло на нижегородской земле", - Вячеслав Никонов
06 декабря 2017 19:10  [696] Владимир Путин встретился с Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря
06 декабря 2017 18:32  [2085] "Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - Ксения Собчак
06 декабря 2017 18:19  [506] Ксения Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 6 декабря
Политика

"Мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - Александр Шаронов

07 декабря 2017 12:24  [43] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - заявил и.п. секретаря НРО Александр Шаронов, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на выборы главы государства в 2018 году.

"Нам очень приятно, что столь важный шаг, выдвижение кандидатуры на пост президента страны, Владимир Путин совершил в Нижнем Новгороде. Сегодня мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - отметил Шаронов.

И.п. секретаря регионального отделения партии также обратил внимание на символичность того, что это произошло именно на ГАЗе. "Горьковский автозавод был и остается флагманом нижегородской, российской промышленности, и став площадкой для столь важного шага, еще раз подтвердил свой высокий статус", - сказал он.

"Уверен, региональное отделение "Единой России", как и вся наша федеральная партийная организация, окажет всю необходимую поддержку президенту в ходе предстоящей кампании. Не будем забывать, что именно Владимир Путин стоял у истоков партии. "Единая Россия" всегда его поддерживала. Это происходило и происходит на всех этапах деятельности президента по повышению качества и уровня жизни в стране. Так будет и впредь", - заключил Александр Шаронов.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин посетил Нижний Новгород 6 декабря. В ходе визита он посетил Горьковский автомобильный завод, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию ГАЗа. Там же Путин объявил о своём участии в выборах главы государства в 2018 году.

Как сообщалось ранее, 5 декабря Александр Шаронов был назначен исполняющим полномочия секретаря НРО партии "Единая Россия" вместо сложившего полномочия Вадима Булавинова.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph