"Мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - Александр Шаронов Политика

Александр Шаронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - заявил и.п. секретаря НРО Александр Шаронов, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на выборы главы государства в 2018 году.

"Нам очень приятно, что столь важный шаг, выдвижение кандидатуры на пост президента страны, Владимир Путин совершил в Нижнем Новгороде. Сегодня мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - отметил Шаронов.

И.п. секретаря регионального отделения партии также обратил внимание на символичность того, что это произошло именно на ГАЗе. "Горьковский автозавод был и остается флагманом нижегородской, российской промышленности, и став площадкой для столь важного шага, еще раз подтвердил свой высокий статус", - сказал он.

"Уверен, региональное отделение "Единой России", как и вся наша федеральная партийная организация, окажет всю необходимую поддержку президенту в ходе предстоящей кампании. Не будем забывать, что именно Владимир Путин стоял у истоков партии. "Единая Россия" всегда его поддерживала. Это происходило и происходит на всех этапах деятельности президента по повышению качества и уровня жизни в стране. Так будет и впредь", - заключил Александр Шаронов.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин посетил Нижний Новгород 6 декабря. В ходе визита он посетил Горьковский автомобильный завод, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию ГАЗа. Там же Путин объявил о своём участии в выборах главы государства в 2018 году.

Как сообщалось ранее, 5 декабря Александр Шаронов был назначен исполняющим полномочия секретаря НРО партии "Единая Россия" вместо сложившего полномочия Вадима Булавинова.