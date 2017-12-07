ГУ МВД поощрит неравнодушного нижегородца за задержание виновника смертельного ДТП Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД поощрит неравнодушного нижегородца за задержание виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области 11 декабря 2017 года.

Напомним, 3 декабря на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде нетрезвый водитель автомобиль Opel сбил пешеходов, переходивших дорогу на "зеленый свет", и скрылся с места ДТП. В результате наезда девушка-пешеход погибла, еще два человека получили ранения.

Один из очевидцев происшествия догнал и блокировал автомобиль нарушителя, передал предполагаемого виновника ДТП полицейским, хотя пьяный автомобилист предлагал откупиться от неравнодушного гражданина. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель Opel арестован.

За активную жизненную позицию и оказанное содействие нижегородец будет поощрен руководством ГУ МВД России по Нижегородской области. Поступок неравнодушного нижегородца получил и общественное признание. Председатель НРОО "За безопасность движения" вручит ему ценный подарок.

Церемония награждения состоится 12 декабря в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в 11:30.