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Общество

ГУ МВД поощрит неравнодушного нижегородца за задержание виновника смертельного ДТП

11 декабря 2017 12:32  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД поощрит неравнодушного нижегородца за задержание виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области 11 декабря 2017 года.

Напомним, 3 декабря на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде нетрезвый водитель автомобиль Opel сбил пешеходов, переходивших дорогу на "зеленый свет", и скрылся с места ДТП. В результате наезда девушка-пешеход погибла, еще два человека получили ранения.

Один из очевидцев происшествия догнал и блокировал автомобиль нарушителя, передал предполагаемого виновника ДТП полицейским, хотя пьяный автомобилист предлагал откупиться от неравнодушного гражданина. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель Opel арестован.

За активную жизненную позицию и оказанное содействие нижегородец будет поощрен руководством ГУ МВД России по Нижегородской области. Поступок неравнодушного нижегородца получил и общественное признание. Председатель НРОО "За безопасность движения" вручит ему ценный подарок.

Церемония награждения состоится 12 декабря в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в 11:30.

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