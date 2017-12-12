"Установить нижний лимит финансирования АПК сложно, на федеральном уровне такие инструменты не работают", - Игорь Тюрин Экономика

Игорь Тюрин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Установить нижний лимит финансирования сельского хозяйства сложно, на федеральном уровне такие инструменты не работают", - заявил председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин, комментируя законопроект о развитии сельского хозяйства в Нижегородской области, 12 декабря 2017 года.



Члены аграрного комитета одобрили документ в первом чтении. При этом несколько депутатов выступили за внесение в него нормы, определяющей минимальную долю средств, которая должна направляться на сельское хозяйство региона.



"Я очень хотел бы это сделать, хотя скептически отношусь. Это очень сложно, потому что мы всегда смотрим на "старших товарищей", на бюджет РФ, а там такие инструменты, к сожалению, не работают. Я реалист. Но мы будем стараться, вдруг прецедент удастся создать? Депутаты настроены очень решительно", - сказал Игорь Тюрин.



Он подчеркнул, что законопроект о развитии сельского хозяйства является, прежде всего, основополагающим документом, в котором прописаны все механизмы поддержки агропромышленного комплекса региона.



"Я полагаю, закон увеличит роль закрепления жителей на сельских территориях, роль бюджета поддержки аграриев, то есть субсидий на замену техники, увеличение объема обрабатываемых земель, поддержку этих земель средствами защиты растений и удобрениями, а также даст направление на создание социальной инфраструктуры на селе. Законопроект дает установку министерству сельского хозяйства провести более качественный мониторинг работ, которые должны производиться в аграрном комплексе, внести корректировку в программу развития сельских территорий и на основании этих корректировок, возможно, сделать какие-то перераспределения", - пояснил председатель комитета.



Напомним также, что комитет по АПК Заксобрания настаивает на выделении дополнительных 1,6 млрд рублей на сферу сельского хозяйства в 2018 году.