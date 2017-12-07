Депутаты ЗС НО предлагают установить нижний лимит финансирования сельского хозяйства из облбюджета Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают установить нижний лимит финансирования сельского хозяйства из областного бюджета. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета по агропромышленному комплексу Заксобрания, 12 декабря 2017 года.

Члены комитета рассмотрели инициированный фракцией "Единая Россия" в региональном парламенте законопроект о развитии сельского хозяйства в Нижегородской области. Председатель комитета Игорь Тюрин сообщил, что проект предусматривает установление правовых основ реализации аграрной политики, а также полномочия органов власти в данной сфере. Кроме того, законопроект определяет основы господдержки сельского хозяйства.

В ходе обсуждения депутат Виктор Лунин высказал предложение прописать в законе минимальный уровень финансирования аграрной сферы в процентах от расходов областного бюджета. Это предложение поддержали и некоторые другие члены комитета - Александр Ефремцев, Николай Шкилев, Михаил Манухин. Так, по мнению Лунина, необходимо зафиксировать в законе цифру на уровне хотя бы 2,5%, Шкилев считает, что направлять на сельское хозяйство нужно не менее 5%.

"В том виде, в котором законопроект представлен, он носит рамочный характер, а нужно чтобы он приносил пользу", - подчеркнул Манухин.

Директор государственно-правового департамента региона Леонид Литвиненко, проект закона в первом чтении получил положительный отзыв правительства. Что касается предложения о нижнем лимите финансирования, это будет обсуждаться ко второму чтению. Комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект в первом чтении.

Напомним, комитет по АПК Заксобрания настаивает на выделении дополнительных 1,6 млрд рублей на сферу сельского хозяйства в 2018 году.