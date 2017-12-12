Суд взыскал с родителей ребенка почти 13 тысяч рублей за разбитые фонари в Шаранге Нижегородской области

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Суд взыскал с родителей десятилетнего мальчика почти 13 тысяч рублей за разбитые фонари в Шаранге Нижегородской области. Об этом объеденная пресс-служба судов общей юрисдикции по региону сообщила 14 декабря 2017 года.
Согласно информации, родителей малолетнего мальчика обязали возместить причиненный администрации поселка ущерб за разбитые плафоны фонарных столбов, установленных в парке поселка.
Столбы были установлены в парке "Заречный". Ущерб составил 12 тысяч 870 рублей. Решение в законную силу не вступило.
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