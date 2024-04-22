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Общество

Студенты НГПУ с 1 сентября будут изучать "Обучение служением"

06 мая 2024 11:39  [104] Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Первокурсники нижегородского Мининского университета с 1 сентября начнут изучение дисциплины "Обучение служением". 

Как сообщает пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина, инициатива реализуется по поручению президента РФ.

Образовательный курс будет преподаваться на педагогических направлениях и направлении "Профессиональное обучение по отраслям". Модуль "Обучение служением" вводится в двух форматах: учебная дисциплина и курсовой проект. Учащиеся научаться разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты, уже во время обучения принося пользу обществу и применяя свои профессиональные навыки для решения реальных задач.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что образовательный модуль зарекомендовал себя в экспериментальном проекте в 2023 году. Вести обучение будут преподаватели факультета психологии и педагогики Мининского университета. Инициировать проекты смогут некоммерческие организации через Добро.Центр Мининского университета. Образовательный модуль будет реализовываться совместно с Нижегородской епархией и школами Нижнего Новгорода и области.

Ранее сообщалось, что Мининский университет выделил 100 мест для участников СВО.

Также сообщалось, что университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами.

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Теги:
НГПУ Студенты
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