Студенты НГПУ с 1 сентября будут изучать "Обучение служением" Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Первокурсники нижегородского Мининского университета с 1 сентября начнут изучение дисциплины "Обучение служением".

Как сообщает пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина, инициатива реализуется по поручению президента РФ.

Образовательный курс будет преподаваться на педагогических направлениях и направлении "Профессиональное обучение по отраслям". Модуль "Обучение служением" вводится в двух форматах: учебная дисциплина и курсовой проект. Учащиеся научаться разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты, уже во время обучения принося пользу обществу и применяя свои профессиональные навыки для решения реальных задач.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что образовательный модуль зарекомендовал себя в экспериментальном проекте в 2023 году. Вести обучение будут преподаватели факультета психологии и педагогики Мининского университета. Инициировать проекты смогут некоммерческие организации через Добро.Центр Мининского университета. Образовательный модуль будет реализовываться совместно с Нижегородской епархией и школами Нижнего Новгорода и области.

Ранее сообщалось, что Мининский университет выделил 100 мест для участников СВО.

Также сообщалось, что университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами.