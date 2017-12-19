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Общество

Администрация Нижнего Новгорода прогнозирует выпадение трети месячной нормы снега 18-19 декабря

18 декабря 2017 12:50  [313] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода прогнозирует выпадение 30% месячной нормы снега 18-19 декабря. Об этом управление по работе со СМИ администрации сообщила 18 декабря 2017 года.

Согласно информации, сейчас для уборки городских дорог задействовано 198 единиц техники и 314 рабочих.

Начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила, что в Нижегородской области сейчас стоит аномально теплая, почти ноябрьская погода: средние температуры воздуха на 7-10° выше климатической нормы.

18 декабря существенных изменений в характере погоды не произойдет: по-прежнему тепло – около 0°. Гололедные явления. При плотной облачности осадки преимущественно в виде мокрого снега, плохая видимость в осадках и в метеорологических явлениях.

19 декабря намечается перестройка в погодных процессах. Несмотря на значительную облачность и осадки в виде снега и мокрого снега при юго-восточном ветре минимальная температура воздуха ночью прогнозируется -2…-5°, максимальная днем -1…-4°. Гололедные явления.

20 и 21 декабря понижение температуры воздуха продолжится: к 21 декабря до -2…-5°, скользко. Облачно с прояснениями, кратковременный снег.

В выходные дни, 23-24 декабря, по предварительным расчетам, дневная температура воздуха может достичь 5º…10° мороза, что будет близко к многолетним значениям. Снег постепенно прекратится. На дорогах местами накат и гололедица.

Напомним, что ГУ МЧС по Нижегородской области предупредило о возможности возникновения ЧС из-за ожидаемого 18 декабря 2017 года ледяного дождя.

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