Администрация Нижнего Новгорода прогнозирует выпадение трети месячной нормы снега 18-19 декабря

Фото:
Администрация Нижнего Новгорода прогнозирует выпадение 30% месячной нормы снега 18-19 декабря. Об этом управление по работе со СМИ администрации сообщила 18 декабря 2017 года.
Согласно информации, сейчас для уборки городских дорог задействовано 198 единиц техники и 314 рабочих.
Начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила, что в Нижегородской области сейчас стоит аномально теплая, почти ноябрьская погода: средние температуры воздуха на 7-10° выше климатической нормы.
18 декабря существенных изменений в характере погоды не произойдет: по-прежнему тепло – около 0°. Гололедные явления. При плотной облачности осадки преимущественно в виде мокрого снега, плохая видимость в осадках и в метеорологических явлениях.
19 декабря намечается перестройка в погодных процессах. Несмотря на значительную облачность и осадки в виде снега и мокрого снега при юго-восточном ветре минимальная температура воздуха ночью прогнозируется -2…-5°, максимальная днем -1…-4°. Гололедные явления.
20 и 21 декабря понижение температуры воздуха продолжится: к 21 декабря до -2…-5°, скользко. Облачно с прояснениями, кратковременный снег.
В выходные дни, 23-24 декабря, по предварительным расчетам, дневная температура воздуха может достичь 5º…10° мороза, что будет близко к многолетним значениям. Снег постепенно прекратится. На дорогах местами накат и гололедица.
Напомним, что ГУ МЧС по Нижегородской области предупредило о возможности возникновения ЧС из-за ожидаемого 18 декабря 2017 года ледяного дождя.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+