Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июля 2026 10:37
Нижегородцев ждет дождливая неделя
19 июля 2026 10:00
Прощание со спортивным журналистом Владимиром Смирновым пройдет 21 июля
18 июля 2026 17:00
Медики объяснили, в каких случаях беременным нужно срочно в роддом
18 июля 2026 15:28
Фоторепортаж: бронепробег «Дорога мужества» побывал в Нижнем Новгороде
18 июля 2026 14:01
11 нижегородских выпускников пересдали ЕГЭ на сто баллов
18 июля 2026 13:54
Михаил Пучков: «Грузить первоклассника домашними заданиями неправильно»
18 июля 2026 12:03
Нижегородцам рассказали, какие поломки может вызвать бензин «Евро-3»
18 июля 2026 11:47
Нижегородцев приглашают к участию в «Нейроиграх»
18 июля 2026 11:24
Чинцов предложил снять учебные фильмы по безопасности для нижегородских школ
18 июля 2026 09:35
Нижегородская область заняла 4-е место в ПФО по объемам строящегося жилья
Общество

Нижегородцев ждет дождливая неделя

19 июля 2026 10:37 Общество
Нижегородцев ждет дождливая неделя

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижнего Новгорода ждет дождливая неделя. Такой прогноз дает сервис «Яндекс Погода».

Понедельник станет самым жарким днем. Осадков не ожидается, воздух днем прогреется до +29 градусов, ночью — до +21.

Во вторник сохранится жара до +28, однако небо затянут облака. В ночные часы температура составит около +20.

Со среды в город придут дожди. Днем столбики термометров покажут до +24, ночью — +19.

В четверг осадки продолжатся. Дневная температура поднимется до +25 градусов, ночная останется на уровне +19.

Пятница также будет теплой и дождливой — до +25 днем и +19 ночью.

В последние выходные месяца солнечной погоды также не ожидается. В субботу утром и днем пройдет дождь, воздух прогреется до +24. Вечером и ночью будет пасмурно, около +18.

В воскресенье утром сохранится облачность, затем снова начнется дождь. Днем температура поднимется до +25. К вечеру осадки усилятся, а ночью прекратятся, похолодает до +18.

Ранее сообщалось, что июль в Нижегородской области будет теплым, с умеренным уровнем осадков.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лето Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
17 июля 2026 10:43
Нижегородские ученые объяснили, почему комары кусают не всех
16 июля 2026 07:00
Нижегородский онколог ответил на самые частые вопросы о загаре
14 июля 2026 07:00
Педиатр Елена Радченко рассказала о летних инфекциях у детей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных