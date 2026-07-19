Нижегородцев ждет дождливая неделя Общество

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижнего Новгорода ждет дождливая неделя. Такой прогноз дает сервис «Яндекс Погода».

Понедельник станет самым жарким днем. Осадков не ожидается, воздух днем прогреется до +29 градусов, ночью — до +21.

Во вторник сохранится жара до +28, однако небо затянут облака. В ночные часы температура составит около +20.

Со среды в город придут дожди. Днем столбики термометров покажут до +24, ночью — +19.

В четверг осадки продолжатся. Дневная температура поднимется до +25 градусов, ночная останется на уровне +19.

Пятница также будет теплой и дождливой — до +25 днем и +19 ночью.

В последние выходные месяца солнечной погоды также не ожидается. В субботу утром и днем пройдет дождь, воздух прогреется до +24. Вечером и ночью будет пасмурно, около +18.

В воскресенье утром сохранится облачность, затем снова начнется дождь. Днем температура поднимется до +25. К вечеру осадки усилятся, а ночью прекратятся, похолодает до +18.

Ранее сообщалось, что июль в Нижегородской области будет теплым, с умеренным уровнем осадков.