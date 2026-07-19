Нижегородцев ждет дождливая неделя

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Жителей Нижнего Новгорода ждет дождливая неделя. Такой прогноз дает сервис «Яндекс Погода».
Понедельник станет самым жарким днем. Осадков не ожидается, воздух днем прогреется до +29 градусов, ночью — до +21.
Во вторник сохранится жара до +28, однако небо затянут облака. В ночные часы температура составит около +20.
Со среды в город придут дожди. Днем столбики термометров покажут до +24, ночью — +19.
В четверг осадки продолжатся. Дневная температура поднимется до +25 градусов, ночная останется на уровне +19.
Пятница также будет теплой и дождливой — до +25 днем и +19 ночью.
В последние выходные месяца солнечной погоды также не ожидается. В субботу утром и днем пройдет дождь, воздух прогреется до +24. Вечером и ночью будет пасмурно, около +18.
В воскресенье утром сохранится облачность, затем снова начнется дождь. Днем температура поднимется до +25. К вечеру осадки усилятся, а ночью прекратятся, похолодает до +18.
Ранее сообщалось, что июль в Нижегородской области будет теплым, с умеренным уровнем осадков.
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