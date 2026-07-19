Нижегородцы смогут заселяться в гостиницы через MAX без паспорта Общество

В России запускают новую услугу — заселение в гостиницы с использованием цифрового ID в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Проект реализован в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Сервис позволяет пройти регистрацию без бумажных документов и сократить время ожидания на стойке. При этом традиционная процедура сохраняется — гость сам выбирает формат заселения.

Технологию уже протестировали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

Как отметил министр, технология полностью отработана: паспортные данные автоматически подтягиваются из государственных систем, что исключает ошибки при ручном вводе. Он подчеркнул, что крупные гостиницы уже активно подключаются к сервису, и выразил надежду, что к ним присоединятся и небольшие отели.

«С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Переход пройдет без сбоев при необходимой методической поддержке со стороны VK», — отметил Максим Решетников.

По данным Минэкономразвития, около половины российских гостиниц уже технически готовы принимать гостей через цифровой ID. В этом году к системе подключатся несколько тысяч отелей. На переходном этапе сотрудник вправе попросить бумажный паспорт для сверки данных.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно создать цифровой ID в приложении MAX, подтвердив данные через «Госуслуги», а затем предъявить на стойке регистрации QR-код. Сотрудник отеля отсканирует его с помощью «Госкана».

Через цифровой ID можно также подтвердить возраст, льготы и хранить основные документы — от паспорта до водительских прав. Сервис доступен и при заселении с детьми: в приложении можно предъявить QR-код свидетельства о рождении ребёнка.

Новая система уже работает во многих регионах страны и постепенно станет обязательной для крупных гостиниц.

Добавим, что с 1 апреля 2026 года появилась возможность заселяться в гостиницы с помощью цифрового паспорта через приложение «Госуслуги».