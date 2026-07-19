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Общество

Законопроект о введении штрафов до 1 млн за продажу вейпов внесен в ЗСНО

19 июля 2026 14:58 Общество
Законопроект о введении штрафов до 1 млн за продажу вейпов внесен в ЗСНО

Фото: Максим Герасимов

В Заксобрание Нижегородской области поступил законопроект о введении административных штрафов за продажу вейпов. Документ предусматривает изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, в конце мая региональный парламент одобрил инициативу о запрете розничной продажи вейпов, жидкостей для них и других устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Теперь для устранения пробела в правовом регулировании предлагается установить ответственности за эти нарушения.

За нарушения планируется установить штрафы для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Отмечается, что предлагаемые суммы не превышают предельные размеры штрафов, установленные федеральным законодательством.

В документе подчеркивается, что необходимость введения ответственности связана с высокой социальной значимостью вопросов охраны здоровья граждан.

Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению таких дел предлагается наделить министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Действие закона будет распространяться на неопределенный круг лиц.

Добавим, что в августе 2025 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сарове Глеб Никитин поднял вопрос об ограничении продажи вейпов. Глава государства тогда поддержал инициативу, назвав ее своевременной и важной для защиты здоровья молодежи.

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Теги:
Здоровье Курение
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