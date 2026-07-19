Законопроект о введении штрафов до 1 млн за продажу вейпов внесен в ЗСНО

Фото:
В Заксобрание Нижегородской области поступил законопроект о введении административных штрафов за продажу вейпов. Документ предусматривает изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях.
Напомним, в конце мая региональный парламент одобрил инициативу о запрете розничной продажи вейпов, жидкостей для них и других устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Теперь для устранения пробела в правовом регулировании предлагается установить ответственности за эти нарушения.
За нарушения планируется установить штрафы для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Отмечается, что предлагаемые суммы не превышают предельные размеры штрафов, установленные федеральным законодательством.
В документе подчеркивается, что необходимость введения ответственности связана с высокой социальной значимостью вопросов охраны здоровья граждан.
Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению таких дел предлагается наделить министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Действие закона будет распространяться на неопределенный круг лиц.
Добавим, что в августе 2025 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сарове Глеб Никитин поднял вопрос об ограничении продажи вейпов. Глава государства тогда поддержал инициативу, назвав ее своевременной и важной для защиты здоровья молодежи.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+