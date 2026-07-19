Прощание со спортивным журналистом Владимиром Смирновым пройдет 21 июля Общество

Фото: страница Владимира Смирнова в VK

Прощание с легендарным спортивным журналистом Владимиром Смирновым состоится 21 июля. Об этом сообщили в ННТВ.

Напомним, Владимир Смирнов скончался на 59-м году жизни 18 июля. Почти 30 лет его профессиональная жизнь была связана с телевидением Нижнего Новгорода. Он стоял у истоков программы «Спорт-тайм», ставшей знаковой для нескольких поколений зрителей.

В последние годы он был главным редактором спортивной редакции телерадиокомпании ННТВ.

Коллеги отмечают, что Смирнов был наставником для многих сотрудников. Он делился опытом, поддерживал в сложные моменты и помогал формироваться профессионально целой команде журналистов.

Прощание пройдет 21 июля в 10:00 в Староярмарочном соборе.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Смирнова.

Ранее сообщалось, что скончался глава рабочего поселка Выездное Александр Садовников.