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Общество

"Нижегородская агломерация должна стать системой с единой транспортной и производственной инфраструктурой", - Александр Худин

19 декабря 2017 18:20  [111] Общество
Александр Худин

Александр Худин

Фото: Соцсеть

"Нижегородская агломерация должна стать системой с единой транспортной и производственной инфраструктурой", - заявил член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, главный архитектор НПП "Архитектоника" Александр Худин, комментируя внесение врио губернатора Глебом Никитиным законопроекта о возвращении на уровень региона градостроительных полномочий от Нижнего Новгорода, Дзержинска, Богородского и Кстовского районов и создании Нижегородской агломерации.

По мнению архитектора, возвращение градостроительных полномочий Нижнего Новгорода на региональный уровень - это правильное решение. "Думаю, в обиход пора вводить такое понятие как "Большой Нижний" - это система населенных пунктов, куда входят Балахна, Богородск, Дзержинск, Кстово и даже Семенов", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что это должна быть агломерация, система связанных между собой поселений с единой транспортной и производственной инфраструктурой.

"Управлять этой большой системой нужно из единого центра, который обеспечит взаимосвязанное развитие населенных пунктов. Для этого нужно либо создать новую структуру по управлению агломерацией, либо использовать уже существующую – департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. Сам Нижний Новгород в одиночку с подобной задачей не справится", - добавил Худин.

Напомним также, что в ноябре 2017 года комитет ЗС НО по имуществу отложил законопроект о возвращении полномочий по утверждению генпланов на уровень МСУ.

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года ЗС НО одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне регионального правительства.

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