ООО "Вектор" получило право на уборку в 2018 году центральных дорог Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Вектор" получило право на уборку в 2018 году центральных дорог Нижнего Новгорода. Итоги аукционов опубликованы на сайте госзакупок.

15 декабря 2017 года прошли 16 конкурсов на уборку дорог. Территория Нижегородского района была разделена на семь лотов: улицы Родионова, Фруктовая, Яблоневая, Усилова, Ковровская (начальная цена контракта - 10,4 млн рублей), пер.Бойновский, ул. Тургенева, Сеченова, Белинского, Ванеева, Варварская, пл.Минина, Верхневолжская набережная (7,2 млн рублей), ул. Бринского, Родионова, Фруктовая (6,07 млн рублей), ул. Белинского, Ванеева, Варварская, Большая Покровская, Малая Ямская, Гребешковский откос (10,7 млн рублей), набережная Гребного канала, Родионова, Лысогорский съезд, Казанское шоссе, Богдановича (20,2 млн рублей), пос. Зеленый город (4,2 млн рублей) и центральные дороги (295,09 млн рублей).

На уборку центральных улиц была подана только одна заявка – от ООО "Вектор", которое и получило право на заключение контракта. На содержание дорог в Зеленом городе заявки подали ООО "Автомагистраль" и ООО "Управление механизации-5". Последняя организация выиграла конкурс, предложив стоимость контракта в 2,93 млн рублей.

Право на уборку дорог в границах ул.Белинского и Ванеева получила индивидуальный предприниматель Ольга Сенина, победителем торгов на уборку в границах ул. Бринского, Родионова, Фруктовая стало ООО "Ареал" (предложенная сумма – 6,04 млн рублей). Итоги остальных трех конкурсов на содержание дорог Нижегородского района на сайте госзакупок по данным на 16:15 18 декабря 2017 года не опубликованы.

Напомним, что общая сумма 16 контрактов на уборку дорог составляет более 1,9 млрд рублей. Руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог. Остальная часть средств выделяется из городского бюджета.

Напомним также, что определены четыре подрядчика на уборку дорог в Советском и Канавинском районах в 2018 году, и по одному – в Московском, Сормовском, Автозаводском и Приокском районах.

СПРАВКА:

ООО "Вектор" создано в 2014 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель – Владимир Петропавловский, управляющий – Павел Пазюков. Основной вид деятельности – "торговля оптовая неспециализированная", среди дополнительных – "деятельность по чистке и уборке".

ООО "Управление механизации-5" зарегистрировано в 2013 году в г.Кстово Нижегородской области. Уставный капитал – 12,5 тысяч рублей. Учредитель и директор организации – Елена Рыжова. Основной вид деятельности – "работы строительные специализированные".

ООО "Ареал" создано в 2010 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредители – Валерий Разборов и Светлана Филиппова, последняя также является директором организации. Основной вид деятельности - торговля розничная в неспециализированных магазинах.