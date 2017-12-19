Более 20 мероприятий пройдет в рамках новогодних праздников в с. Большое Болдино Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 мероприятий пройдет в рамках новогодних праздников в с. Большое Болдино Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Серия мероприятий стартует вечером отдыха для молодежи 22 декабря 2017 года в НКЦ (16+). 24 декабря там же пройдет новогоднее представление для детей (0+).

С 1 по 8 января пройдет кинофестиваль "Ура! У нас каникулы!" в рамках которого будут показаны фильмы и мультфильмы: "Ура! Каникулы!" (6+); "Заячья школа" (0+); "Эмоджи фильм" (6+); "Подводная эра" (6+); "Маленький вампир" (6+); "Реальная белка-2" (6+); "Снежная Королева-3. Огонь и лёд" (6+); "Взломать блогеров" (6+).

С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте администрации.