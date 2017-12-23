Депутат ЗС НО Алексей Коваленко вручил благодарственные письма лучшим спортсменам города Кстово и Кстовского района Спорт

Фото: пресс-служба "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Коваленко вручил благодарственные письма лучшим спортсменам города Кстово и Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" 22 декабря 2017 года, выступившее одним из спонсоров мероприятия.

Согласно сообщению, 20 декабря в городе Кстово в Международной олимпийской академии спорта прошел бал спортсменов. Благодарственные письма Алексея Коваленко получили тренера, воспитавшие спортсменов, которые добились высоких спортивных достижений в 2017 году на соревнованиях всероссийского и международного уровней.

Количество приглашенных составило 108 человек, это были спортсмены и их тренеры из разных видов спорта: хоккей с шайбой, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, полиатлон, бодибилдинг, пауэрлифтинг, тайский бокс, бокс, самбо, боевое самбо, рукопашный бой.

"Мы говорим спасибо лучшим спортсменам, тренерскому составу, руководителям спортивных учреждений. Мы по праву можем гордиться ими. Они показали высокие результаты. От всей души поздравляю всех спортсменов, тренеров с профессиональными успехами и желаю благополучия и новых вершин. С наступающим Новым 2018 годом. Пусть новый год принесет новые победы и новые достижения. Всем крепкого здоровья и спортивного азарта. Продолжайте и дальше заражать своим интересом других людей и привлекать их жить в движении. Мы гордимся вами", - отметил Алексей Коваленко.