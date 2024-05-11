Более 200 юных спортсменов объединил турнир по карате в рамках проекта "Слава Героям России" в Нижнем Новгороде. Спорт

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия",

В Нижнем Новгороде состоялся завершающий этап проекта "Слава Героям России".Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", его организаторами выступили Фонд ветеранов "Ратник" совместно с федерациями единоборств при поддержке регионального отделения "Единой России" и совета сторонников партии.

Финальный этап спортивно-патриотического проекта был посвящен 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В рамках проведения проекта "Слава Героям России" мы объединили спорт,патриотизм и инновационные технологии. Память о подвиге наших Героев, гордость и благодарность за то, что они сделали, – это то, что нас объединяет. Благодаря таким соревнованиям мы сможем воспитать следующее поколение защитников Отечества, патриотов любящих свою Родину", - председатель регионального общественного Фонда ветеранов "Ратник" Михаил Тараканов.

В турнире приняли участие 210 спортсменов от 6 до 17 лет - среди них ребята, которые только набираются соревновательного опыта, и те, кто уже имеет различные достижения в этом виде спорта. Все юные каратисты показали мастерство и волю к победе, бои были яркими, зрелищными и эмоциональными. За спортсменов переживали друзья и родители. По окончании поединков победители в своих категориях были награждены медалями и кубками.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы не только отметить спортивные достижения, но и чтобы передать важное послание молодому поколению. Мы должны помнить и чтить подвиги наших предков, которые сражались за свободу и независимость нашей страны",- отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Он вручил Благодарственное письмо председателю Фонда ветеранов "Ратник" Михаилу Тараканову за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодых спортсменов и проведение спортивно-патриотических мероприятий.

Напомним, поддержка и развитие патриотических проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".

СПРАВКА.

Проект "Слава Героям России", поддержанный Фондом президентских грантов, реализуется в Нижегородской области с сентября 2023 года. За это время проведено 8 турниров по разным видам единоборств, посвященных Героям России, павшим при выполнении служебно-боевых задач, защищая нашу страну от международного терроризма и неонацизма в ходе контртеррористических и специальных военных операций. Поддержку в проведении мероприятий оказал региональный исполнительный комитет "Единой России", а также местные отделения партии Автозаводского и Приокского районов Нижнего Новгорода; Городецкого и Богородского муниципальных округов.