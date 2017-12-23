Пять сотрудников нижегородского ОАО "Теплоэнерго" получили благодарности Минэнерго РФ Общество

Александр Котельников Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять сотрудников ОАО "Теплоэнерго" (Нижний Новгород) получили благодарности Минэнерго РФ. Об этом пресс-служба компании сообщила 22 декабря 2017 года.

Согласно информации, ведомственных наград удостоены: электрогазосварщик шестого разряда аварийно-ремонтной службы Владимир Аржанов, слесарь шестого разряда района тепловых сетей "Нагорный" Валерий Иванов, слесарь пятого разряда района тепловых сетей "Сормовский" Александр Мурылев, слесарь шестого разряда района тепловых сетей "Канавинский" Александр Назаров и ведущий специалист отдела кадров Наталья Квыч.

Благодарности Минэнерго России вручил генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников. Также 14 сотрудников получили почетные грамоты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, почетные дипломы главы администрации Нижнего Новгорода, почетные грамоты и благодарственные письма администрации Нижнего Новгорода. Кроме того, 30 работников отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами ОАО "Теплоэнерго".

Поздравляя сотрудников, Котельников подчеркнул, что работа в сфере энергетики – одна из самых ответственных. "Работу энергетиков люди, зачастую, не видят. Но благодаря вашему профессионализму, вашему труду сотни тысяч человек ежедневно включают горячую воду, просыпаются в теплых квартирах. Спасибо за вашу работу!", - отметил он.