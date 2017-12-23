Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2017 18:01  [50] Бешенство выявлено у собаки в Сарове Нижегородской области
25 декабря 2017 17:49  [66] "Необходимо оградить детей от вступления в группы, которые могут нанести вред их здоровью", - Ольга Щетинина
25 декабря 2017 17:09  [74] Суд признал незаконными три сайта с информацией об изготовлении бомб в Нижнем Новгороде
25 декабря 2017 16:48  [127] Ежемесячная выплата за рождение первенца в Нижегородской области оставит 9,6 тысяч рублей в 2018 году
25 декабря 2017 16:40  [415] Стоянка и остановка автомобилей на подъездных путях к шести АЗС будет запрещена в Нижнем Новгороде с 9 января
25 декабря 2017 15:55  [121] Нижегородская организация оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства
25 декабря 2017 14:46  [141] "Желаю Елизавете Солонченко продолжать тесное взаимодействие с общественными организациями", - Евгения Верба
25 декабря 2017 14:27  [142] Вифлиемский огонь прибыл в Нижний Новгород 25 декабря
25 декабря 2017 13:32  [311] Нижегородская администрация планирует отменить частные маршруты Т-6 и Т-52 с 1 января 2018 года
25 декабря 2017 13:22  [155] Сбербанк украсил Нижний Новгород к Новому году
Общество

Синоптики зафиксировали рекордно низкие значения атмосферного давления в Нижнем Новгороде 25 декабря

25 декабря 2017 11:12  [200] Общество
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики зафиксировали рекордно низкие значения атмосферного давления в Нижнем Новгороде 25 декабря 2014 года. Об этом сообщает начальника отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Согласно информации, по территории Нижегородской области 25 декабря проходит глубокий циклонический вихрь. В связи с этим, как сообщают синоптики, утром в нагорной части Нижнего Новгорода атмосферное давление понизилось до 722 мм рт ст, приблизившись к экстремально низкому значению атмосферного давления, зарегистрированному более 100 лет назад – в декабре 1913 года. Тогда столбики барометров опустились к отметке "719,5 мм рт ст".

Как сообщает нижегородский Гидрометцентр, сегодня при прохождении атмосферных фронтов в регионе ожидается облачная со снегом погода. При северо-западном ветре местами метель. Температура днем -3°…-7°, ночью – до -7°…-10°, при прояснениях – до -12°…-14°.

26 декабря также ожидается местами кратковременный снег. Температура в течение суток - -4…-7°. 27 декабря температура поднимется до 0…-3°, не исключены слабые оттепели до +1°. На дорогах сохранятся снежный накат и гололедица.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph