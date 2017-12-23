Синоптики зафиксировали рекордно низкие значения атмосферного давления в Нижнем Новгороде 25 декабря Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики зафиксировали рекордно низкие значения атмосферного давления в Нижнем Новгороде 25 декабря 2014 года. Об этом сообщает начальника отдела метпрогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Согласно информации, по территории Нижегородской области 25 декабря проходит глубокий циклонический вихрь. В связи с этим, как сообщают синоптики, утром в нагорной части Нижнего Новгорода атмосферное давление понизилось до 722 мм рт ст, приблизившись к экстремально низкому значению атмосферного давления, зарегистрированному более 100 лет назад – в декабре 1913 года. Тогда столбики барометров опустились к отметке "719,5 мм рт ст".

Как сообщает нижегородский Гидрометцентр, сегодня при прохождении атмосферных фронтов в регионе ожидается облачная со снегом погода. При северо-западном ветре местами метель. Температура днем -3°…-7°, ночью – до -7°…-10°, при прояснениях – до -12°…-14°.

26 декабря также ожидается местами кратковременный снег. Температура в течение суток - -4…-7°. 27 декабря температура поднимется до 0…-3°, не исключены слабые оттепели до +1°. На дорогах сохранятся снежный накат и гололедица.