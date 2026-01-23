Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа

Фото:
Нижегородская мэрия обратится в прокуратуру для оценки действий частной ресурсоснабжающей организации ООО "Нижегородские технологии водопользования", на чьих сетях в деревне Новопокровское произошла масштабная коммунальная авария 22 января. Такое поручение дал градоначальник Юрий Шалабаев.
Из-за того, что собственник сетей не смог заняться ликвидацией последствий прорыва трубы, эту работу пришлось выполнять городу. Спецтехникой АО "ОКО" и МБУ "РЭД" удалось отвести воду от жилых домов и привести дороги общего пользования в норму.
Как сообщили в горадминистрации, власти намерены стребовать с ООО "Нижегородские технологии водопользования" компенсацию стоимости выполненных работ.
