Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижегородская мэрия обратится в прокуратуру для оценки действий частной ресурсоснабжающей организации ООО "Нижегородские технологии водопользования", на чьих сетях в деревне Новопокровское произошла масштабная коммунальная авария 22 января. Такое поручение дал градоначальник Юрий Шалабаев.

Из-за того, что собственник сетей не смог заняться ликвидацией последствий прорыва трубы, эту работу пришлось выполнять городу. Спецтехникой АО "ОКО" и МБУ "РЭД" удалось отвести воду от жилых домов и привести дороги общего пользования в норму.

Как сообщили в горадминистрации, власти намерены стребовать с ООО "Нижегородские технологии водопользования" компенсацию стоимости выполненных работ.