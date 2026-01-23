У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 января 2026 13:00Сергей Яковлев: "Включение в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма"
23 января 2026 12:40Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа
23 января 2026 12:19Нижегородцам объяснили, почему не работает подогрев сидений на канатке
23 января 2026 11:48Жители Нижегородской области в числе регионов, где в новогоднюю ночь активно пользовались домашним интернетом Билайна
23 января 2026 11:10Последствия коммунальной аварии в Новопокровском ликвидировали
23 января 2026 10:47Власти Арзамаса помогли доставить на родину тело сербского участника СВО
23 января 2026 10:29Более 100 пропавших нижегородцев найдены живыми с начала января 2026 года
23 января 2026 09:51Приставы разыскали 206 нижегородцев, скрывавшихся от суда и следствия
23 января 2026 08:00Нижегородских водителей предложили обучить помощи маломобильным пассажирам
23 января 2026 07:00В Кстове не могут найти водителей школьных автобусов из-за низкой зарплаты
Общество

Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа

23 января 2026 12:40 Общество
Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижегородская мэрия обратится в прокуратуру для оценки действий частной ресурсоснабжающей организации ООО "Нижегородские технологии водопользования", на чьих сетях в деревне Новопокровское произошла масштабная коммунальная авария 22 января. Такое поручение дал градоначальник Юрий Шалабаев.

Из-за того, что собственник сетей не смог заняться ликвидацией последствий прорыва трубы, эту работу пришлось выполнять городу. Спецтехникой АО "ОКО" и МБУ "РЭД" удалось отвести воду от жилых домов и привести дороги общего пользования в норму. 

Как сообщили в горадминистрации, власти намерены стребовать с ООО "Нижегородские технологии водопользования" компенсацию стоимости выполненных работ. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Прокуратура прорыв трубы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных