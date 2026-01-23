Нижегородцам объяснили, почему не работает подогрев сидений на канатке

Фото:
Пассажиры канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором жалуются на холодные сидения. Редакция НИА "Нижний Новгород" спросила у компании-перевозчика "Нижегородские канатные дороги", в чем дело.
Система обогрева кресел была установлена во время модернизации канатной дороги в прошлом году. Она соответствует актуальным требованиям по безопасности и энергоэффективности. Однако в процессе интеграции китайского оборудования с существующей французской инфраструктурой возникли технические сложности. Для устойчивой работы системы в климатических условиях нижегородского климата требуется дополнительная настройка.
В "Нижегородских канатных дорогах" уточнили, что система включается только на посадочных станциях, чтобы прогреть сиденья перед посадкой пассажиров. Такой подход используется и в других странах с холодным климатом.
Сейчас специалисты из Китая совместно с российскими инженерами продолжают настройку оборудования, чтобы обеспечить его корректную работу при низких температурах.
Напомним, 23 января нижегородская канатка не работает из-за плановой проверки.
