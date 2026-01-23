10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
23 января 2026 13:00Сергей Яковлев: "Включение в эксперимент по гостевым домам стимулирует развитие внутреннего туризма"
23 января 2026 12:40Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на частный водоканал из-за потопа
23 января 2026 12:19Нижегородцам объяснили, почему не работает подогрев сидений на канатке
23 января 2026 11:48Жители Нижегородской области в числе регионов, где в новогоднюю ночь активно пользовались домашним интернетом Билайна
23 января 2026 11:10Последствия коммунальной аварии в Новопокровском ликвидировали
23 января 2026 10:47Власти Арзамаса помогли доставить на родину тело сербского участника СВО
23 января 2026 10:29Более 100 пропавших нижегородцев найдены живыми с начала января 2026 года
23 января 2026 09:51Приставы разыскали 206 нижегородцев, скрывавшихся от суда и следствия
23 января 2026 08:00Нижегородских водителей предложили обучить помощи маломобильным пассажирам
23 января 2026 07:00В Кстове не могут найти водителей школьных автобусов из-за низкой зарплаты
Общество

Нижегородцам объяснили, почему не работает подогрев сидений на канатке

23 января 2026 12:19 Общество
23 января 2026 12:19

Фото: Кира Мишина

Пассажиры канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором жалуются на холодные сидения. Редакция НИА "Нижний Новгород" спросила у компании-перевозчика "Нижегородские канатные дороги", в чем дело.

Система обогрева кресел была установлена во время модернизации канатной дороги в прошлом году. Она соответствует актуальным требованиям по безопасности и энергоэффективности. Однако в процессе интеграции китайского оборудования с существующей французской инфраструктурой возникли технические сложности. Для устойчивой работы системы в климатических условиях нижегородского климата требуется дополнительная настройка.

В "Нижегородских канатных дорогах" уточнили, что система включается только на посадочных станциях, чтобы прогреть сиденья перед посадкой пассажиров. Такой подход используется и в других странах с холодным климатом.

Сейчас специалисты из Китая совместно с российскими инженерами продолжают настройку оборудования, чтобы обеспечить его корректную работу при низких температурах.

Напомним, 23 января нижегородская канатка не работает из-за плановой проверки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт Ремонтные работы
