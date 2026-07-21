Нижегородцы простились со спортивным журналистом Владимиром Смирновым Спорт

Фото: страница Владимира Смирнова в VK

21 июля в Спасском Староярмарочном соборе прошла церемония прощания с главным редактором спортивной редакции телерадиокомпании ННТВ Владимиром Смирновым.

Траурная церемония собрала сотни людей: проститься с мэтром спортивной тележурналистики пришли не только близкие и коллеги, но и преданные фанаты творчества, выросшие на его репортажах.

Напомним, что Владимир Смирнов скончался 18 июля на 59-м году жизни. Стоя у истоков легендарных спортивных программ, он был настоящим мастером своего дела, с воодушевлением делящимся своим опытом с молодым поколением спортивных журналистов.

В сюжете ННТВ глава регионального минспорта Дмитрий Кабайло назвал его уход огромной утратой для нижегородского спорта и региональной журналистики, отметив, что «более погружённого в спорт человека в Нижегородской области сложно представить».

Ранее стало известно об уходе из жизни нижегородского стоматолога и Отличник здравоохранения РФ Сергея Баланова.