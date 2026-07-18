Стала известна судьба закрытого тира ДОСААФ в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Дмитрий Кабайло/ MAX

Нижегородское минспорта намерено искать варианты восстановления крупнейшего в регионе стрелкового тира ДОСААФ в Нижнем Новгороде, который в 2026 году прекратил работу. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Кабайло в своем MAX-канале.

У старого тира было две стрелковые галереи по 50 метров и 235 единиц оборудования. Там проводились спортивные занятия, патриотическая подготовка, а также можно было вести стрельбу как из мелкокалиберного, так и из крупнокалиберного оружия.

Сейчас тир находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям Росгвардии, из-за чего его работа была остановлена.

«Конечно, как министерство спорта обеспокоены ситуацией. Есть запросы на восстановление работы тира и от региональной федерации пулевой стрельбы, и от силовых органов, и от всех, кто ходил сюда заниматься», — написал Кабайло.

Министр также сообщил, что вместе с и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России по Нижегородской области Аркадием Поповым посетил площадку, чтобы оценить ее состояние.

«Совместными усилиями будем искать варианты по возрождению тира. Таких объектов в регионе больше нет, поэтому он обязательно должен работать», — подчеркнул Дмитрий Кабайло.

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