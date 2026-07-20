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Спорт

«Карта адаптивного спорта» заработала в Нижегородской области

20 июля 2026 13:12 Спорт
«Карта адаптивного спорта» заработала в Нижегородской области

В Нижегородской области начал работу информационный портал «Карта адаптивного спорта». На единой цифровой платформе собрана информация о спортивных организациях и возможностях для занятий физкультурой людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Проект реализован в рамках государственной программы «Спорт России».

На портале пользователи могут найти бесплатные секции адаптивного спорта, посмотреть контакты и фотографии спортивных учреждений, а также оставить заявку на запись. Сейчас в каталоге представлены 35 организаций, работающих в Нижнем Новгороде и еще 16 муниципалитетах региона. В дальнейшем список планируют расширять.

Кроме того, сервис включает справочник спортивных объектов, которые бесплатно предоставляют тренировочные площадки людям с инвалидностью в свободные часы. На сайте также размещены видеоматериалы со спортивных мероприятий и истории нижегородских параспортсменов — победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.

В ближайшее время на портале планируют добавить календарь соревнований, раздел «Спорт для СВОих», посвященный спортивным возможностям для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, а также библиотеку домашних видеотренировок.

Как отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, портал станет единым навигатором в сфере адаптивного спорта и поможет вовлечь в занятия физкультурой людей с инвалидностью, ОВЗ и участников СВО. По его словам, использование технологий искусственного интеллекта позволит пользователям самостоятельно находить подходящие секции и записываться на занятия.

Одной из особенностей портала стала интеграция сервиса «СИГНВАНО», который с помощью искусственного интеллекта переводит информацию о спортивных организациях на русский жестовый язык. В дальнейшем разработчики планируют адаптировать ресурс и для незрячих пользователей.

Портал разработали специалисты ресурсного центра адаптивных видов спорта «Парус» при поддержке областного минспорта. Создатели также пригласили организации, работающие в сфере адаптивного спорта, присоединиться к проекту и разместить информацию о своей деятельности на сайте.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области заработала интерактивная карта, позволяющая узнать о наличии топлива на автозаправках.

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Теги:
параспорт Спорт цифровизация
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