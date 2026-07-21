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Защитник ХК «Торпедо» Конюшков объяснил решение уехать в Северную Америку

21 июля 2026 11:46 Спорт
Защитник ХК «Торпедо» Конюшков объяснил решение уехать в Северную Америку

Фото: ХК "Торпедо"

Защитник ХК «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, почему решил продолжить карьеру в Северной Америке. Напомним, уроженца Пензы выбрал «Монреаль» на драфте НХЛ 2023 года под общим 110-м номером.

В начале июля стало известно, что 23-летний Конюшков подписал двусторонний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс», при этом следующий сезон он проведет в составе нижегородского клуба на правах аренды.

В беседе с корреспондентом «СЭ» Конюшков признался, что не считает свой отъезд преждевременным, хотя понимает, что в России еще мог бы добиться большего.

«Главная цель пока не достигнута. Но для меня есть такая черта, после какого возраста я не смогу уехать. Нет такого, что я куда-то тороплюсь. Сейчас мне будет 24, после 25 я уже никуда не поеду. Я не хочу жалеть потом, что я даже не попробовал», — отметил хоккеист.

Конюшков подчеркнул, что полностью сосредоточен на работе с нижегородским клубом и намерен выполнять требования главного тренера.

«Для меня «Торпедо» — первая команда в КХЛ. У меня к ней особенные чувства. Поэтому не думаю, что буду мысленно уже в другом месте, — сказал он.

Богдан также признался, что не видел бы ничего плохого в том, чтобы не поехать за океан, однако уверен, что в таком случае сожалел бы об упущенной возможности.

«Если такой вариант есть, а я им не воспользуюсь, то по-любому буду об этом жалеть. Я хочу съездить и потом либо пожалеть, либо не пожалеть», — заключил защитник.

Примечательно, что год назад Конюшков говорил о желании провести всю профессиональную карьеру в одном клубе.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» станет участником нового турнира КХЛ к 80-летию отечественного хоккея.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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