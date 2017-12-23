Семь человек выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 25 декабря Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь человек выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 25 декабря 2017 года. Об этом говорится в документах на сайте ЦИК 25 декабря 2017 года.

К Владимиру Жириновскому (ЛДПР) и Борису Титову ("Партия роста"), выдвинутым на прошлой неделе, добавились еще пятеро: Наталья Лисицына (партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт"), Елена Семерикова (Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Владимир Путин намерен пойти на выборы самовыдвиженцем. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

Напомним также, что Явлинский выдвигал свою кандидатуру на предыдущие выборы главы государства в 2012 году, но тогда ЦИК отказал ему в регистрации.