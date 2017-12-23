Последние новости рубрики Политика
25 декабря 2017 15:50  [222] И.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский вошел в оперативный штаб по строительству метро
25 декабря 2017 14:16  [675] Журналист оспаривает в суде отставку Елизаветы Солонченко и назначение конкурса по избранию главы Нижнего Новгорода
25 декабря 2017 10:55  [333] Семь человек выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 25 декабря
25 декабря 2017 09:38  [181] "Справедливая Россия" не намерена выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2018 году
23 декабря 2017 10:51  [4400] Вадим Власов назначен и.о. министра транспорта Нижегородской области
23 декабря 2017 10:28  [541] "Юридические основания для отмены выборов, назначенных на 12 января, отсутствуют", - Василий Войнов
22 декабря 2017 19:05  [362] Нижегородские делегаты прокомментировали XVII партийный съезд "Единой России"
22 декабря 2017 17:41  [419] "Одноглавая" система муниципального управления эффективнее с точки зрения скорости принятия решений", - Александр Шаронов
22 декабря 2017 16:10  [709] Минюст прокомментировал сохранение в Уставе Нижнего Новгорода пункта об избрании главы города из числа депутатов
22 декабря 2017 15:37  [354] Руководитель "Партии роста" Борис Титов выдвинулся на пост президента РФ
Политика

Семь человек выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 25 декабря

25 декабря 2017 10:55  [333] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь человек выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 25 декабря 2017 года. Об этом говорится в документах на сайте ЦИК 25 декабря 2017 года.

К Владимиру Жириновскому (ЛДПР) и Борису Титову ("Партия роста"), выдвинутым на прошлой неделе, добавились еще пятеро: Наталья Лисицына (партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт"), Елена Семерикова (Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Владимир Путин намерен пойти на выборы самовыдвиженцем. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

Напомним также, что Явлинский выдвигал свою кандидатуру на предыдущие выборы главы государства в 2012 году, но тогда ЦИК отказал ему в регистрации.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph