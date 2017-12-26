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Общество

"Ростелеком" расширил возможности тарифного плана "Игровой" для абонентов услуги "Домашний интернет"

26 декабря 2017 15:15  [109] Общество

"Ростелеком" расширил возможности тарифного плана "Игровой" для абонентов услуги "Домашний интернет". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, этот тарифный план разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту.

Отмечается, что "Ростелеком" обслуживает более 12,7 млн домохозяйств и организаций. "Ростелеком" также развивает нишевые предложения для различных групп клиентов. Одно из таких целевых предложений – тарифный план "Игровой", который стал доступен для подключения в начале 2016 года.

Warface –онлайн-шутер от студии Crytek, издателем и локализатором русскоязычной версии проекта выступает Mail.Ru Group. За пять лет в игре зарегистрировалось более 48 млн человек во всем мире. Игроки Warface выбирают один из четырех доступных классов (Снайпер, Штурмовик, Медик, Инженер) и выполняют боевые игровые миссии в самых разных уголках планеты. За высокую детализацию и визуальные эффекты в игре отвечает технология CryENGINE. В январе 2013 года Warface установил рекорд Гиннесса в категории "Наибольшее количество игроков, одновременно находящихся на одном сервере онлайн-шутера".

"Ростелеком" первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет всe, что нужно онлайн-игроку. "Ростелеком" всегда развивает свои предложения в интересах клиентов, предлагая партнерство самым популярным играм. Теперь у наших клиентов есть возможность получать мощное оружие в игре Warface – достаточно подключить тарифный план "Игровой" и активировать опцию", – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Диана Самошкина.

"Сегодня Warface объединяет миллионы поклонников по всему миру. Чтобы сделать их игровой процесс еще интереснее, мы стремимся предлагать геймерам больше приятных бонусов и подарков. Мы рады, что в России нашим партнером стал "Ростелеком". Я уверена, что игроки по достоинству оценят уникальные преимущества новой тарифной опции, которую мы разработали с крупнейшим российским оператором", – комментирует сотрудничество директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mail.Ru Group Елена Григорян.

Абонент "Ростелекома" при подключении тарифного плана "Игровой" может активировать опцию Warface и выбрать крутое оружие – пулемет РПД Custom, ПП ХМ8 Compact, дробовик USAS-12, винтовку MCMillan CS35. Также ежедневно игрокам начисляются игровые кредиты, за которые можно приобрести различные внутриигровые предметы (например, ускоритель). Предусмотрены бонусы за стаж – после 90 дней и 180 дней пользования опцией Warface игрок может получить оружие в постоянное пользование. Каждые полгода каталог игрового оружия будет обновляться.

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