Александр Табачников и Алексей Антонов доизбраны в президиум политсовета НРО "Единой России" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Александр Табачников и Алексей Антонов доизбраны в президиум политсовета НРО "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба НРО партии.

Согласно информации, 27 декабря 2017 года прошло заседание регионального политического совета нижегородского регионального отделения ЕР.

В президиум регионального политсовета решением РПС доизбраны заместитель председателя Законодательного собрания Александр Табачников и руководитель РИК партии Алексей Антонов.

На этом же заседании региональный политсовет, согласно Уставу партии, приостановил членство в "Единой России" зампредседателя ЗСНО, члена политсовета местного отделения (МО) Канавинского района Олега Сорокина. И поручил политсовету МО рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий Сорокина как члена местного политсовета.

Также политсовет увеличил количественный состав местного политического совета отделения партии Гагинского района с 11 до 15 человек, МПС МО Сарова с 17 до 19 человек и МПС МО Нижегородского района Нижнего Новгорода - с 12 до 16 человек.

И.п. секретаря регионального отделения Александр Шаронов выступил с сообщением об итогах XVII съезда "Единой России", главным из которых стало официальное решение поддержать выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ. В соответствующем решении члены РПС также выразили готовность оказать поддержку выдвижению Путина на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. Решено обеспечить мобилизацию членов и сторонников партии, депутатов представительных органов государственной власти и МСУ – членов фракций партии для организации всесторонней поддержки Владимира Путина на выборах президента.

Кроме того, на заседании многолетний руководитель координационного совета сторонников партии "Единая Россия" в Нижегородской области Николай Пугин был награжден благодарственным письмом за вклад в развитие института сторонников на территории Нижегородской области, успешную реализацию социально значимых инициатив и эффективное сотрудничество с общественными организациями региона.