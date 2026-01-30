Дума Дзержинска не подтвердила информацию о задержании Монахова

Фото:
В думе Дзержинска не подтвердили информацию о задержании депутата Евгения Монахова.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе муниципального парламента, никакой официальной информации об аресте депутата им не поступало.
Кроме того, в думе уточнили, что на данный момент нет никаких правовых оснований для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Монахова, поскольку такие основания отсутствуют согласно статье 3 "Положения о статусе депутата городской Думы".
Напомним, в июне 2025 года был арестован политтехнолог Михаил Халуга, курировавший избирательную кампанию в думу Дзержинска. В декабре Халуге продлили содержание под стражей до 4 марта 2026 года.
Кроме того, в мае 2025 года задержали депутата дзержинской думы Михаила Богоявленского по обвинению в получении взятки.
