Озвучены имена возможных кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области

Заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Краснов может занять место сенатора от Нижегородской области в Совете Федерации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале политический обозреватель Андрей Вовк со ссылкой на собственные источники.
Напомним, бывший ранее сенатором Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия. Он намерен уйти на СВО. В Совете Федерации Вайнберг представлял регион на протяжении 15 лет.
Согласно действующему порядку, новый сенатор должен быть утвержден в течение месяца после отставки предшественника. Кандидат обязан быть не моложе 30 лет, обладать безупречной репутацией и постоянно проживать на территории Нижегородской области. Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания в феврале.
Наиболее вероятным претендентом на вакантное место называют Дмитрия Краснова. В прошлом он руководил Торгово-промышленной палатой, был заместителем губернатора.
По словам Вовка, Краснов выглядит как наиболее сбалансированная и приемлемая фигура фигура на сенатора. "На переходный период до новых выборов – точно", - написал он.
Альтернативным вариантом может стать Дмитрий Бедняков — действующий депутат Заксобрания, ранее работавший советником губернатора и возглавлявший администрацию Нижнего Новгорода. Политический обозреватель напомнил, что его кандидатура уже обсуждалась в 2021 году, однако тогда предпочтение было отдано Вайнбергу.
Отметим, что редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась к Дмитрию Краснову за комментарием относительно обсуждения его кандидатуры на пост сенатора, однако он наотрез отказался от комментариев. Впрочем, Вайнберг также не пожелал давать комментарии нашему изданию.
