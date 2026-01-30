Эксперт-мониторинг событий с 23 по 30 января 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Задачи русской этнографии", "Нижегородская область – флагман в развитии связей российских регионов с дружественными государствами", "В ГУ МВД по Нижегородской области подвели итоги миграционной политики за 2025 год".

Федеральная тема – "Задачи русской этнографии"

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ имени Минина, канд. филос. наук Даниил Семикопов:

"Вопросы национальной идентичности, межэтнических отношений и культурного взаимодействия приобретают сегодня особую значимость. В XXI веке на фоне глобализации, миграционных процессов, а также геополитических трансформаций, национальный вопрос остается одним из самых острых. Для России, исторически сложившейся как многонациональное государство, он имеет принципиальное значение, затрагивающее основы не только культурной, но и политической устойчивости.

Руководство страны это понимает. Недавнее заявление президента России Владимира Путина о проведении 2026 года под знаком единства народов России стало важным сигналом: на повестке дня — не просто поддержка культурного многообразия, но и осмысление национального проекта в широком цивилизационном контексте. Единство — не в унификации, а в уважении к каждому коренному народу и признании их вклада в общее историческое дело.

От главы государства исходит и другая важнейшая инициатива — разработка научной программы этнографического исследования русского народа. Это знаковый шаг. Этнография в России традиционно уделяла внимание народам Севера, Сибири и Кавказа, тогда как сам русский народ оставался как бы вне зоны научного изучения, воспринимаясь по умолчанию как некий "фон". Такая ситуация требует коррекции. Русские — не безличная "государственная нация", а конкретный народ с богатой культурой, региональными особенностями, глубокой духовной традицией и исторической травматикой, включая последствия XX века.

Вопрос, однако, заключается не только в самой постановке задачи, но и в том, кто именно будет проводить подобные исследования. Современная наука ориентирована на объективность и беспристрастность, что совершенно необходимо. Однако в национально-чувствительных вопросах важна не только методологическая строгость, но и человеческая, мировоззренческая установка исследователя. Этнограф, изучающий русский народ, должен быть внутренне причастен к нему, должен любить русский народ — не в агрессивно-идеологическом, а в глубоко культурном, уважительном и сочувствующем смысле.

Такое требование вполне обоснованно. Русские составляют подавляющее большинство населения Российской Федерации, являясь государствообразующим народом. Эта формулировка закреплена на уровне законодательства, но имеет не только юридическое, а и историко-цивилизационное измерение. Именно русский народ построил Российскую империю, распространив ее границы от Польши до Аляски, от Архангельска до Туркестана. Он же вынес на себе главную тяжесть советского проекта, включая индустриализацию, коллективизацию, Великую Отечественную войну и восстановление страны после нее. Мы живем в пространстве и историческом наследии, во многом созданном русским народом, и состояние России напрямую связано с состоянием русской народности — ее языком, культурой, демографией, ценностной ориентацией.

В то же время российская государственность всегда имела многонациональный характер. Империя, а затем и СССР, формировались как надэтнические проекты, в которых коренные народы России играли важную роль. Эти народы — татары, буряты, чуваши, якуты, аварцы и многие другие — разделили историческую судьбу русского народа: они участвовали в общей борьбе, жили в общем государстве, часто делили радости и трагедии с русскими. Принцип их выделения прост: это народы, не имеющие национальных государств за пределами РФ, и именно они составляют живую ткань российской нации.

Современная этнография, если она призвана быть инструментом национального единства, должна работать не на разделение и противопоставление, а на созидание культурной общности. Это означает не только изучение народных обычаев и фольклора, но и содействие возрождению локальных культур, которые нередко пострадали от стремительных волн индустриализации и модернизации, начавшихся еще в советский период. Многие этносы России пережили драматичное ослабление культурной идентичности: исчезновение языков, утрата ремесел, обмирщение обрядов. Задача этнографии — не только зафиксировать это, но и помочь в культурной реабилитации.

Однако при всем этом следует подчеркнуть: исследования должны быть научны, основаны на рациональной, позитивистской методологии. Они не должны становиться полем для политизированных утопий и мифологических историософских реконструкций, в результате применения которых нарушается логика и единство исторического процесса становления и развития российской государственности. Недопустимы и попытки переписать прошлое так, чтобы вычеркнуть из него русский народ, или приписать ему роль исключительно колонизатора и угнетателя. Это не только ложно, но и разрушительно для межнационального согласия.

Не стоит нам "стеснятся" и нашего православия. Да, нужен межрелигиозный диалог, но диалог не есть замалчивание. Византийское православие – основа духовной культуры русского народа. Как справедливо заявил на днях святейший патриарх Кирилл: "Будущее России и мира напрямую зависит от нашей способности отстаивать нашу религиозную идентичность государствообразующего русского народа и защищать христианские нравственные ценности в общественной жизни". Апологетика православия не предполагает при этом какую-либо критику в адрес других конфессий, каждый вправе исповедовать свою религию, уважая при этом традиции своего соседа.

Сегодня как никогда важно создать пространство честного, доброжелательного научного диалога между народами России, где каждый будет услышан и оценен по достоинству. И в этом диалоге особая роль должна принадлежать русскому народу, как ядру исторического процесса, как народу, на котором держится смысл и судьба страны".

Региональная тема – "Нижегородская область – флагман в развитии связей российских регионов с дружественными государствами"

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ имени Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев:

"На сегодняшний момент Нижегородская область является единственным субъектом Российской Федерации, в котором разработана и успешно реализуется региональная программа взаимодействия со странами Шанхайской организации сотрудничества. Наличие такой программы отвечает политическим и экономическим интересам России, зафиксированным в ряде нормативно-концептуальных документов федерального уровня, в том числе в принятой в 2023 году новой Концепции внешней политики РФ, в тексте которой укрепление потенциала и повышение международной роли таких межгосударственных объединений, как ШОС, названо одним из необходимых принципов функционирования справедливой системы международных отношений.

Сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет в своем составе десять государств — Россию, Китай, Беларусь, Индию, Пакистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. В глобальных значениях это более 60% территории Евразии и примерно половина населения планеты, что придает особый характер укреплению межгосударственного взаимодействия в рамках этой организации.

Необходимо отметить, что реализация комплексной программы сотрудничества Нижегородской области с государствами ШОС началась в 2023 году. В 2023-2025 годах в регионе с участием стран ШОС было проведено около 200 мероприятий в таких сферах, как цифровые технологии, сельское хозяйство, образование, молодежная политика, спорт и туризм. По состоянию на 2023 год Нижегородская область сотрудничала с 11 регионами таких стран ШОС, как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Китай. С данными регионами заключены соответствующие соглашения о партнерстве. Новая программа, рассчитанная на 2026-2028 годы, закрепляет достигнутые результаты и предусматривает проведение совместных мероприятий в различных областях экономики. Особое внимание в ней уделяется развитию межрегионального сотрудничества, проведению деловых и культурных мероприятий.

Необходимо также отметить, что помимо уникальной программы сотрудничества со странами ШОС в Нижегородской области с 2022 года реализуется единственная в России комплексная программа по развитию сотрудничества со странами БРИКС. В рамках данной программы в регионе с 2022 по 2024 годы было проведено свыше 110 образовательных, спортивных, культурных и туристических мероприятий. В настоящее время в рамках реализации ее актуальной версии, рассчитанной на 2025-2027 годы, особое внимание уделяется совместным проектам в сфере IT, промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.

Важным катализатором укрепления сотрудничества Нижегородской области с дружественными государствами стала международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая с 2020 года проводится в Нижнем Новгороде. Данная конференция стала крупнейшим событием мирового уровня в сфере цифровых технологий. В X конференции ЦИПР приняли участие представители более 40 стран мира, включая страны-участницы ШОС и БРИКС.

В Нижегородской области растет количество иностранных студентов, в том числе из стран ШОС — Ирана, Индии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. В 2025-2026 учебном году в вузах региона получают высшее образование около 7 тысяч студентов из 130 стран. Успешно реализуются программы академической мобильности, в которых принимают участие вузы Нижегородской области и стран-участниц ШОС. За последние пять лет выросло количество двусторонних соглашений, заключенных нижегородскими вузами со своими зарубежными партнерами.

Региональная тема – "В ГУ МВД по Нижегородской области подвели итоги миграционной политики за 2025 год"

Эксперт "Минин-центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ имени Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин:

"В конце января заместитель начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Андрей Кнаус дал оценку служебной деятельности Управления по вопросам миграции областного полицейского главка за прошедший год. Согласно отчету, в 2025 году на миграционный учет в регионе было поставлено первично 99 651 иностранных граждан и лиц без гражданства. За 12 месяцев 2025 года оформлено более 33 тысяч патентов иностранным гражданам.

Активная работа по выявлению и пресечению фактов злоупотребления иностранцами правом на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства в упрощенном порядке, проводимая подразделениями миграции, способствовала снижению числа выданных разрешений на временное проживание на 25,8% (с 865 до 642) и видов на жительство на 25,3% (с 1350 до 1009).

При этом обращает внимание тот факт, что при сопоставлении количества поставленных на учет и получивших патенты на работу явно видна следующая тенденция: мигранты, как правило, приезжают семьями, где на трех человек приходится в среднем один легально работающий. Однако надо также иметь в виду, что речь идет только об официальной статистике, которая не учитывает незаконную миграцию (а согласно отчету ГУ МВД, в минувшем году было раскрыто около 1000 преступлений в сфере организации незаконной миграции и фиктивной регистрации).

Если смотреть в общероссийском масштабе, то, по представленным начальником аналитического управления Департамента миграционной политики МВД Александром Пережогиным данным, на конференции "Новая миграционная политика", проходившей в Москве в РАНХиГС в январе, количество мигрантов в стране сократилось с 6,3 млн в 2024 году до 5,7 млн по итогам 2025 года.

И здесь, в контексте вышеуказанных по Нижегородской области цифр, нужно отметить: на той же конференции ключевым положением обсуждения стал переход к организованному набору мигрантов на работу. Как показывает практика, эта позиция вызывает активное сопротивление со стороны лоббистов, заинтересованных в неконтролируемых потоках дешевой рабочей силы. По их словам, наличие семей мигрантов не создает дополнительных нагрузок на российский бюджет. Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что это не так.

Так, в 2024 году на лечение нелегальных мигрантов из стран Средней Азии, не имеющих полиса ОМС, в масштабах всей страны было потрачено 61 млрд рублей из бюджета. Растет и нагрузка на образовательную сферу: авторы законопроекта о введении платного обучения для детей мигрантов в школах отмечают, что их число достигло 182 тысяч, что создает дефицит мест для российских детей. Это также увеличивает нагрузку на педагогов, при том что в некоторых предметных областях уже ощущается нехватка кадров. Дополнительные сложности создает слабое знание русского языка у таких учеников.

Помимо этого, нежелание части мигрантов интегрироваться в российскую культуру, а также особенности их традиций и менталитета становятся причиной конфликтов — как в школах, так и за их пределами.

На фоне роста числа мигрантов в России усиливаются риски для социально-экономической безопасности. Фактически формируются этнические анклавы и даже этнические организованные преступные группы. Их численность может увеличиться, если дети мигрантов будут продолжать отторгать русский культурный код. Уже сейчас происходит изменение этнического и конфессионального состава мегаполисов и Москвы, что ставит под угрозу сохранение культурно-цивилизационного ядра России.

В этой связи, на наш взгляд, следует рассмотреть ряд мер, в том числе: организацию миграции вахтовым методом без переселения членов семей; введение системы залога при пересечении границы — для возможного взыскания штрафа за нарушение сроков пребывания или компенсации за нанесенный ущерб; усиление контроля за деятельностью национально-культурных автономий и диаспор; прекращение необоснованной раздачи паспортов и проверку законности уже выданных гражданств".