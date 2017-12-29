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Движение транспорта будет закрыто на ул. Полевая в Нижнем Новгороде с 8 января по 16 февраля 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 29 декабря 2017 года.
Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ с 08:00 8 января до 17:00 16 февраля будет ограничено движение транспорта по улице Полевая (между домами №№8/1 и 10а).
Движение будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.
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