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Общество

Движение транспорта будет закрыто на ул. Полевая в Нижнем Новгороде с 8 января по 16 февраля

29 декабря 2017 09:50  [214] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет закрыто на ул. Полевая в Нижнем Новгороде с 8 января по 16 февраля 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 29 декабря 2017 года.

Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ с 08:00 8 января до 17:00 16 февраля будет ограничено движение транспорта по улице Полевая (между домами №№8/1 и 10а).

Движение будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

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