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Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах

30 июня 2026 19:23 Общество
Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах

С 30 июня по 6 июля 2026 года в Нижнем Новгороде и его окрестностях ожидается четвертый, высокий класс пожароопасности лесов и торфяников. Такой прогноз опубликовало ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

На этот период будет действовать запрет на посещение лесов. В Главном управлении МЧС России по Нижегородской области призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно осторожными.

Из-за высокой угрозы возгораний спасатели рекомендуют не совершать никаких действий, которые могут привести к пожару. В частности, запрещено сжигать мусор и сухую растительность на приусадебных и дачных участках, а также разводить костры в лесах.

Также нельзя бросать в траву непотушенные сигареты, спички и горячую золу. Опасно оставлять в лесу ветошь, пропитанную бензином, маслом или другими горючими жидкостями. Кроме того, стеклянные бутылки и осколки на солнце могут сработать как линзы и стать причиной пожара.

Сейчас в Нижегородской области сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Третий (средний) класс опасности полностью действует в лесах 17 муниципалитетов и частично — еще в девяти округах.

Ранее мы сообщали о том, что один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
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