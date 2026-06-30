Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах Общество

С 30 июня по 6 июля 2026 года в Нижнем Новгороде и его окрестностях ожидается четвертый, высокий класс пожароопасности лесов и торфяников. Такой прогноз опубликовало ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

На этот период будет действовать запрет на посещение лесов. В Главном управлении МЧС России по Нижегородской области призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно осторожными.

Из-за высокой угрозы возгораний спасатели рекомендуют не совершать никаких действий, которые могут привести к пожару. В частности, запрещено сжигать мусор и сухую растительность на приусадебных и дачных участках, а также разводить костры в лесах.

Также нельзя бросать в траву непотушенные сигареты, спички и горячую золу. Опасно оставлять в лесу ветошь, пропитанную бензином, маслом или другими горючими жидкостями. Кроме того, стеклянные бутылки и осколки на солнце могут сработать как линзы и стать причиной пожара.

Сейчас в Нижегородской области сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Третий (средний) класс опасности полностью действует в лесах 17 муниципалитетов и частично — еще в девяти округах.

Ранее мы сообщали о том, что один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде.