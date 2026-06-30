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Незаконную свалку обнаружили на землях колхоза в Нижегородской области

30 июня 2026 19:03 Общество
Незаконную свалку обнаружили на землях колхоза в Нижегородской области

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выдало предписание сельскохозяйственному производственному кооперативу «Майданский» в Пильнинском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушения земельного законодательства были выявлены во время мониторинга состояния земель, а именно — участка сельскохозяйственного назначения площадью более 89 гектаров.

Инспекторы установили, что на площади 300 квадратных метров расположилась свалка твердых бытовых отходов. Среди обнаруженного мусора — строительные отходы, старая мебель, битый кирпич, обломки шифера, консервные банки и пластиковые бутылки.

Кроме того, на территории почти 20,9 гектара обнаружено зарастание сорной растительностью, включая сурепку обыкновенную, пижму, осот, пырей и полынь горькую. Указанная площадь не введена в сельскохозяйственный оборот и фактически не используется по целевому назначению.

Собственнику колхоза предписано до 9 декабря 2026 года ликвидировать свалку, провести культуртехнические, агротехнические и фитосанитарные мероприятия по очистке земель и защите их от зарастания, а также ввести нарушенные участки в сельскохозяйственный оборот в соответствии с видом разрешенного использования.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородской мэрии выдали предписание из-за нарушений на Петряевском канале.

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Теги:
Пильнинский район Россельхознадзор Свалки
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