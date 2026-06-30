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Общество

Суд обязал владельца снести самострой в историческом центре Нижнего Новгорода

30 июня 2026 17:40 Общество
Суд обязал владельца снести самострой в историческом центре Нижнего Новгорода

Нижегородский районный суд удовлетворил иск администрации города к жителю города о сносе самовольной постройки в слободе Печеры. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Суд установил, что ответчик возвёл одноэтажный жилой дом на земельном участке, расположенном в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород». При этом разрешение на строительство и согласование проектной документации с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области получены не были.

По заключению строительно-технической экспертизы, здание размещено с нарушением градостроительных норм. Был превышен допустимый процент застройки участка, нарушены отступы от его границ, а расстояние до соседнего дома оказалось менее трёх метров. Эксперты указали, что такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан в случае пожара.

Суд обязал владельца в течение трёх месяцев снести самовольную постройку. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе по решению суда будет снесён объект самовольного строительства.

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Теги:
Снос Суд
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