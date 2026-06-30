Нижегородскому минтрансу хотят передать тарифы на межмуниципальные рейсы

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Минтрансу Нижегородской области предлагают передать право устанавливать тарифы на межмуниципальные рейсы. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание.
Речь идет о маршрутах, которые связывают разные города и районы региона. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас такие тарифы устанавливает правительство области.
Проектом предлагается передать эти полномочия уполномоченному исполнительному органу региона — министерству транспорта и автомобильных дорог.
Авторы законопроекта считают, что принятие документа позволит обеспечить регулярное автобусное сообщение на межмуниципальных маршрутах Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что повышения стоимости проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода из‑за ситуации с топливом не ожидается. В то же время в минтранс поступили обращения о повышении стоимости проезда по нерегулируемым тарифам. В частности, от перевозчиков из Богородска.
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