Нижегородскому минтрансу хотят передать тарифы на межмуниципальные рейсы Общество

Фото: Александр Воложанин

Минтрансу Нижегородской области предлагают передать право устанавливать тарифы на межмуниципальные рейсы. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание.

Речь идет о маршрутах, которые связывают разные города и районы региона. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас такие тарифы устанавливает правительство области.

Проектом предлагается передать эти полномочия уполномоченному исполнительному органу региона — министерству транспорта и автомобильных дорог.

Авторы законопроекта считают, что принятие документа позволит обеспечить регулярное автобусное сообщение на межмуниципальных маршрутах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что повышения стоимости проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода из‑за ситуации с топливом не ожидается. В то же время в минтранс поступили обращения о повышении стоимости проезда по нерегулируемым тарифам. В частности, от перевозчиков из Богородска.