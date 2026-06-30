Учёные предупредили о резком скачке активности на Солнце Общество

Фото: ИКИ РАН

На Солнце зафиксирован значительный рост активности. Если позавчера произошло 5 вспышек, вчера их было уже 8, а сегодня их количество достигло 17. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на актуальные данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные отмечают, что сегодня утром были зарегистрированы первые вспышки уровня M, и теперь остаётся только преодолеть порог X, который пока остаётся непокоренным.

Самая крупная активная область этого года, находящаяся прямо напротив Земли, пока не дала вспышек высшего уровня. Но они могут произойти в любой момент, подчеркнули эксперты.

Анализ космических снимков показал, что две группы солнечных пятен, которые визуально кажутся разделёнными на поверхности, на уровне короны объединились в сложную магнитную структуру.

Они обмениваются энергией через линии магнитного поля. С одной стороны, это помогает разрядить излишки энергии между ними, с другой — такая структура может накопить достаточно энергии для мощного взрыва.

Ранее нижегородцам рассказали о влиянии магнитных бурь на организм.