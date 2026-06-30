Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2026 19:45
Учёные предупредили о резком скачке активности на Солнце
30 июня 2026 19:23
Нижегородцев предупредили о высокой пожароопасности в лесах
30 июня 2026 19:03
Незаконную свалку обнаружили на землях колхоза в Нижегородской области
30 июня 2026 18:44
Нижегородцам показали, как будет выглядеть новый детсад на Казанском шоссе
30 июня 2026 18:11
Нижегородцы с меланомой смогут бесплатно получить мРНК-вакцину
30 июня 2026 17:40
Суд обязал владельца снести самострой в историческом центре Нижнего Новгорода
30 июня 2026 17:30
Нижегородская делегация изучила практики провинции Цзянси КНР в сфере здоровья
30 июня 2026 17:25
Нижегородскому минтрансу хотят передать тарифы на межмуниципальные рейсы
30 июня 2026 16:54
Группа добровольцев-операторов БПЛА отправилась на СВО из Нижнего Новгорода
30 июня 2026 16:00
Автомобиль нижегородца арестовали в Симферополе за долги
Общество

Учёные предупредили о резком скачке активности на Солнце

30 июня 2026 19:45 Общество
Учёные предупредили о резком скачке активности на Солнце

Фото: ИКИ РАН

На Солнце зафиксирован значительный рост активности. Если позавчера произошло 5 вспышек, вчера их было уже 8, а сегодня их количество достигло 17. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на актуальные данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные отмечают, что сегодня утром были зарегистрированы первые вспышки уровня M, и теперь остаётся только преодолеть порог X, который пока остаётся непокоренным.

Самая крупная активная область этого года, находящаяся прямо напротив Земли, пока не дала вспышек высшего уровня. Но они могут произойти в любой момент, подчеркнули эксперты.

Анализ космических снимков показал, что две группы солнечных пятен, которые визуально кажутся разделёнными на поверхности, на уровне короны объединились в сложную магнитную структуру.

Они обмениваются энергией через линии магнитного поля. С одной стороны, это помогает разрядить излишки энергии между ними, с другой — такая структура может накопить достаточно энергии для мощного взрыва.

Ранее нижегородцам рассказали о влиянии магнитных бурь на организм.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Космос Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных