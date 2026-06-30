Нижегородцам показали, как будет выглядеть новый детсад на Казанском шоссе Общество

Фото: ООО "Петропроект"/ Минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области в конце июня согласовал архитектурно-градостроительный облик детского сада на 150 воспитанников на Казанском шоссе. Соответствующий приказ размещен на сайте министерства.

Дошкольное учреждение расположится на участке площадью в 5,3 тысячи квадратных метров рядом со зданием НГТУ. Также на этой территории появятся спортивная и игровые площадки для детей разных возрастов.

Напомним, в декабре прошлого года проект получил отрицательное заключение госэкспертизы, но уже в апреле был одобрен на повторной процедуре. Заказчиком выступает ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик».

Ранее сообщалось, что строительство детсада предусмотрено документацией по планировке территории в районе Казанского шоссе. Рядом также планировали возвести школу на 270 мест, но от этой идеи пришлось отказаться, так как в Верхних Печерах начали строить новый корпус школы №103 на 500 учеников.

Также в марте минград утвердил документацию по планировке территории микрорайона «Печерская Гряда», в котором и запланировано строительство детского сада.