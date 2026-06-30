Нижегородцы с меланомой смогут бесплатно получить мРНК-вакцину Общество

Жители Нижегородской области с диагнозом «меланома кожи» могут бесплатно принять участие в программе лечения с применением персонализированной мРНК-вакцины «Неовак-РОНЦ» в сочетании с иммунотерапией. Об этом сообщает специалист сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Препарат изготавливается индивидуально для каждого пациента — на основе клеток его собственной опухоли. Вакцина применяется совместно с иммунотерапией для снижения риска рецидива заболевания.

К участию допускаются пациенты старше 18 лет со стадией меланомы кожи IIIB-IIID. Обязательное условие — наличие метастазов в шейных, паховых или подмышечных лимфоузлах, которые еще не удалены, но подлежат операции. При этом пациент ранее не должен проходить химиотерапию, иммунотерапию или таргетную терапию.

Пациенты с первичными метастазами к участию не допускаются, поскольку для производства вакцины требуется свежая опухолевая ткань.

Также есть ряд противопоказаний. Программа не подходит пациентам с другими онкологическими заболеваниями в анамнезе, меланомой некожной локализации, активными аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми сердечными патологиями, гепатитом B или C, ВИЧ-инфекцией, сифилисом, а также беременным.

Программа включает обследование, биопсию, предоперационную терапию препаратом «Пембролизумаб», операцию по удалению пораженных лимфоузлов и последующее введение индивидуальной мРНК-вакцины.

Чтобы подать заявку, необходимо направить выписку из медицинских документов, результаты гистологического исследования и данные КТ, МРТ или ПЭТ-КТ на электронную почту vaccine@ronc.ru, указав контактные данные для обратной связи. Все материалы будут рассмотрены специалистами-онкологами центра.

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