Группа добровольцев-операторов БПЛА отправилась на СВО из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Добровольцы из разных регионов страны заключают контракты с Министерством обороны РФ в Нижнем Новгород.

Очередная группа новобранцев, выбравших службу в войсках беспилотных систем, направлена в учебный центр для подготовки операторов БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба военного комиссариата Нижегородской области.

Среди них — 18-летний доброволец с позывным «Москва». Он рассказал, что еще во время учебы в школе вместе с учителем математики посещал военный госпиталь как волонтер. Общение с бойцами и авторитет педагога повлияли на его решение связать свою жизнь со службой.

По словам новобранца, несмотря на полученное образование — он окончил школу с углубленным изучением английского языка и физико-математический лицей, — сегодня считает своим долгом быть «в строю».

Сейчас наша страна переживает переломный момент, и судьба Родины решается буквально на наших глазах. Не могу сидеть спокойно дома, — заявил юноша.

Молодой человек добавил, что пример товарища, проходящего службу в подразделении «Рубикон», укрепил его намерение. Родные поначалу переживали, однако поддержали решение, а отец сказал, что гордится им.

В качестве талисмана он взял перьевую ручку — подарок учителя, которому ее передал знакомый участник СВО. После завершения службы молодой человек планирует поступать в институт ФСБ.

Еще один доброволец — 41-летний мужчина с позывным «Редут». До подписания контракта он возглавлял ИТ-отдел московской компании по производству изделий из пластика. Свой выбор в пользу войск беспилотных систем он объясняет возможностью применить профессиональные навыки.

В войсках беспилотных систем технологии напрямую влияют на результат, и я хочу внести свой вклад, — отметил он, добавив, что имеет опыт в сфере ИТ, управления квадрокоптерами и 3D-печати и рассчитывает быть полезным в обеспечении безопасности страны.

В комиссариате напоминают, что отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок его действия — один год.

С 15 июня 2026 года единовременная выплата добровольцам при заключении контракта с Минобороны России в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 210 тысяч рублей. Для военнослужащих подразделений БПЛА предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги и уничтожение техники противника — до 500 тысяч рублей. Контрактникам также выдают сертификаты на получение земельного участка в Нижегородской области.

Кроме того, в регионе действует механизм военных социальных контрактов. Он предусматривает дополнительную поддержку семей: по 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ и детских садов, а также другие меры помощи, включая индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей региона к месту службы координирует центр поддержки на базе Дома народного единства. Нижегородская область также продолжает направлять гуманитарную помощь в зону СВО.

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