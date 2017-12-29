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Культура и отдых

Дом культуры открылся после ремонта в Большеболдинском районе Нижегородской области

29 декабря 2017 12:36  [122] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Открытие Дома культуры после ремонта состоялось в с. Новая Слобода Большеболдинского района Нижегородской области. Об этом сообщил директор МАУК "Большеболдинский КДЦ" Евгений Мазанов.

Согласно информации, торжественное открытие здания после ремонта состоялось 27 декабря 2017 года. Подрядчиком исполнения работ выступила строительная фирма ООО "Комплексстрой". Из федерального и областного бюджетов на эти цели было выделено свыше 2,3 млн рублей, из местного – более 500 тысяч рублей. Работы выполнены в рамках проекта партии "Единая Россия" "Местный дом культуры".

"В ходе ремонта в здании ДК было проведено устройство подвесных потолков, реконструкция напольного покрытия на сцене, в зрительном и танцевальном залах, библиотеке, декоративная отделка внутренних помещений, выполнена частичная замена оконных и дверных блоков, полностью заменена электропроводка. В целях укрепления материально-технической базы были приобретены звуковое оборудование и одежда для сцены", - сообщили в Доме культуры.

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