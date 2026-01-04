Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 января 2026 11:30Мусаханянц стал новым директором оперного театра в Нижнем Новгороде
04 января 2026 10:10Нижегородцев ждут почти четыре месяца отдыха в 2026 году
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 14:59Турагент объяснила, почему лучше бронировать отель и билеты заранее
02 января 2026 18:00Зданию лавок "Скоба" на Рождественской предлагают присвоить статус ОКН
02 января 2026 17:35Фильм "Буратино" собрал более 226 млн рублей в первый день проката
02 января 2026 12:58Спасатели напомнили нижегородцам, как не погибнуть на льду зимой
01 января 2026 18:00Ледяная горка с девятиметровым спуском появилась в нижегородском парке 1 Мая
31 декабря 2025 18:47Новогодние елки в Семёнове и Чкаловске стали частью проекта по внедрению туркода
31 декабря 2025 09:50Нижегородское отделение "Единой России" организовало Новогоднюю ёлку для детей участников СВО
Культура и отдых

Нижегородцев ждут почти четыре месяца отдыха в 2026 году

04 января 2026 10:10 Культура и отдых
Нижегородцев ждут почти четыре месяца отдыха в 2026 году

Фото: freepik.com

В 2026 году у жителей России, включая нижегородцев, будет 118 выходных и праздничных дней. Таким образом, почти треть года придется на отдых, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с ТАСС.

По ее словам, общее количество рабочих дней в календаре составит 247. Это в 2,1 раза больше, чем число дней отдыха.

В российском Трудовом кодексе закреплены 14 официальных праздников. Если какой-либо из них совпадает с выходным, нерабочий день переносится на ближайший будний, что позволяет сохранять общее соотношение между трудом и отдыхом в течение года.

Как сообщалось ранее, следующие новогодние каникулы будут длиться 12 дней. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отдых Праздники
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 09:00Куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы
29 декабря 2025 09:00Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных