Нижегородцев ждут почти четыре месяца отдыха в 2026 году

В 2026 году у жителей России, включая нижегородцев, будет 118 выходных и праздничных дней. Таким образом, почти треть года придется на отдых, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с ТАСС.
По ее словам, общее количество рабочих дней в календаре составит 247. Это в 2,1 раза больше, чем число дней отдыха.
В российском Трудовом кодексе закреплены 14 официальных праздников. Если какой-либо из них совпадает с выходным, нерабочий день переносится на ближайший будний, что позволяет сохранять общее соотношение между трудом и отдыхом в течение года.
Как сообщалось ранее, следующие новогодние каникулы будут длиться 12 дней.
