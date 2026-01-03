Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит

03 января 2026 17:59 Культура и отдых

Уже несколько дней на Дмитриевской башне Нижегородского кремля показывают праздничное мэппинг-шоу (0+).

На внутренней стороне башне показывают волшебную историю о северном мальчике, который собирает сказки, а на внешней стороне — набор повторяющихся сценок (новогодний город с елкой, праздничные орнаменты, ледяная лошадка и др.). 

До 6 января проекции можно увидеть ежедневно с 16:00 до 22:00, а затем — с 16:00 7 января до 02:00 8 января. 

Фото: Александр Воложанин

Мэппинг Новый год-2026
Мэппинг Новый год-2026
Мэппинг Новый год-2026
Мэппинг Новый год-2026
Мэппинг Новый год-2026
Мэппинг Новый год-2026

Теги:
Кремль Новый год
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных