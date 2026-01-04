Мусаханянц стал новым директором оперного театра в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: предоставлено Нижегородским театром оперы и балета

Эдуард Мусаханянц сменил Айрата Тухватуллина на посту директора Нижегородского театра оперы и балета. Пока он будет работать в статусе и.о., сообщили в региональном минкульте.

Напомним, в декабря появилась новость о назначении Тухватуллина директором Новосибирского гостеатра оперы и балета. При этом до сего момента он продолжал руководить театром в Нижнем Новгороде. А в конце 2025 года стало известно, что в нижегородскую оперу пришел театральный продюсер, культурный менеджер и педагог Эдуард Мусаханянц. Он занял пост замдиректора.

Профессиональная деятельность Мусаханянца с 2010 года связана с московским музыкальным театром "Геликон-опера". С декабря 2015-го он занимал пост заместителя гендиректора – худрука по художественно-организационной работе. В этот период театр расширил репертуарные рамки и начал активное развитие в медийной, образовательной и социальной сферах.

Отдельное направление в его работе занимает телевидение. С 2012 года специалист сотрудничает с телеканалом "Россия-Культура", где выступил продюсером более десяти крупных проектов – концертов, конкурсов и специальных программ. Все они демонстрировали стабильные рейтинги и получили широкий отклик зрителей.

Помимо продюсерской деятельности, Мусаханянц занимается преподаванием. Он является мастером второго курса продюсерского факультета ГИТИСа, совмещая обучение с практической работой в театральных, телевизионных и кинопроектах.

"Уверен, профессиональный опыт Эдуарда Мусаханянца, сочетание эффективной управленческой практики, умения администрировать проекты и чуткого отношения к людям искусства делает его фигуру значимой и крайне важной для дальнейшего развития Нижегородского театра оперы и балета как одного из самых динамично развивающихся музыкальных театров страны", - подчеркнул худрук театра Алексей Трифонов.

Ранее сообщалось, что Нижегородский театр оперы и балеты взял три номинации на премии "Онегин".