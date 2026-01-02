Зданию лавок "Скоба" на Рождественской предлагют присвоить статус ОКН

Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
02 января 2026 18:00 Культура и отдых
Фото: Яндекс.Карты

Историческое здание "Корпус общественных лавок "Скоба" на Рождественской предлагается включить в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом говорится в проекте приказа управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, вынесенном на общественное обсуждение.

Речь идет о здании 1859–1861 годов постройки. Сейчас в здании, прошедшем реконструкцию, располагаются ресторан и центр компетенций "КУПНО старт", созданный правительством региона. В ноябре 2024 года этот объект был внесен в реестр выявленных памятников.

Проект приказа предусматривает не только присвоение статуса объекта культурного наследия, но и утверждение границ охраняемой территории, а также режима ее использования. 

Согласно документу, на территории объекта разрешается проведение работ по сохранению исторических элементов, благоустройство, размещение малых архитектурных форм и временных торговых объектов. Все работы должны осуществляться с соблюдением требований по обеспечению сохранности памятника и с согласования органа охраны.

При этом строго запрещаются снос здания, строительство капитальных объектов, прокладка инженерных коммуникаций наземным способом, а также размещение рекламных конструкций, за исключением предусмотренных законом случаев.

Проект приказа разработан на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, выполненной аттестованным экспертом Минкультуры России Ш.М. Хаутиевым. В заключении подтверждена историко-культурная ценность объекта и рекомендовано присвоение ему статуса памятника регионального значения.

Ранее сообщалось, что объектом культурного наследия предложено признать квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, что объектом культурного наследия предложено признать квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде.

Архитектура История ОКН
