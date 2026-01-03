Турагент объяснила, почему лучше бронировать отель и билеты заранее Культура и отдых

Фото: Полина Зубова

Все больше путешественников отказываются от долгосрочного планирования отдыха. Сегодня туристы нередко бронируют отели всего за три-пять дней до поездки. Это связано с растущей популярностью спонтанных путешествий и желанием в конце года "сменить картинку".

Однако такая тенденция подходит далеко не всем, заявила турагент Наталья Гаврилова сайту 360.ru. Спонтанные поездки чаще выбирают те, у кого есть финансовая свобода и гибкий график. Люди, чья жизнь связана с расписанием детей, учебой или уходом за пожилыми родственниками, не всегда могут позволить себе такой формат отдыха.

Кроме того, нестабильная международная обстановка играет свою роль. Обострение военных конфликтов в разных регионах мира снижает уверенность в будущем и делает туристов осторожнее.

Есть и другой фактор — глобальное потепление. Климат стал непредсказуемым, и теперь даже популярные направления подвержены погодным аномалиям. Наводнения в Дубае, град в пустыне — всё это заставляет задуматься, будет ли отдых таким, как планировалось.

Почему планировать всё же стоит

Профессионалы с многолетним опытом убеждены: основные поездки лучше бронировать заранее, а вот спонтанные поездки могут быть хорошим дополнением, если позволяют время и ресурсы.

Ранее на рынке было множество туроператоров и авиакомпаний, существовала активная чартерная перевозка. Тогда горящие туры были действительно выгодной опцией. Сейчас ситуация другая.

Чартеры остались лишь на отдельных направлениях, их объемы ограничены. Авиапарк недостаточен: европейские компании ушли, российские сталкиваются с дефицитом техники и запчастей. Большая часть перевозок теперь приходится на регулярные рейсы, а билеты на них дешевеют только при раннем бронировании. В последнюю минуту они могут быть недоступны или слишком дорогими.

Такая же ситуация складывается на рынке отелей. Популярные европейские направления — Прибалтика, Скандинавия — практически закрыты, что повысило спрос на альтернативные локации и привело к быстрому выкупу номеров в доступных странах.

Экономия и гибкость при раннем бронировании

Заблаговременное бронирование также выгодно с финансовой точки зрения. Скидки на ранние покупки позволяют серьёзно сэкономить. Конечно, бывают случаи, когда отели снижают цену в последний момент, но это скорее исключение, на которое не стоит рассчитывать.

Особенно быстро раскупаются места в популярных отелях и на востребованные даты - задолго до начала сезона. При раннем бронировании клиент может внести небольшой аванс, а остаток суммы - уже ближе к дате поездки.

Такой подход дает еще одно преимущество - возможность отследить курсы валют и оплатить тур в наиболее выгодный момент. Кроме того, не каждый готов сразу внести крупную сумму, а в случае раннего бронирования появляется шанс платить частями. Этой опцией, по словам экспертов, активно пользуются многие туристы.